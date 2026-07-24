Hutíes acusan al enviado de la ONU de apoyar a Riad tras su condena a ataques en mar Rojo

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Saná, 24 de julio (EFE) – Los rebeldes hutíes, alineados con Irán, acusaron este viernes al enviado de las Naciones Unidas para el Yemen, Hans Grundberg, de apoyar a Arabia Saudí después de que condenara los ataques del grupo contra buques saudíes en el mar Rojo y el bloqueo marítimo.

«Quizás el enviado de la ONU haya olvidado que es el enviado al Yemen, no a Arabia Saudí, cuando expresa su preocupación por el bloqueo de sus puertos», criticó la nota del ministerio.

El departamento acusó a Grundberg de «alentar a Arabia Saudí a continuar sus acciones contra el Yemen» y afirmó que sus comentarios eran «inaceptables porque ignoraban el sufrimiento del pueblo yemení».

Asimismo, reiteró que el grupo tenía el «pleno derecho legítimo» a tomar todas las medidas necesarias para levantar lo que denominó el bloqueo impuesto al país.

El comunicado se produce al día siguiente de que Grundberg expresara su alarma por la reanudación de los ataques hutíes contra el transporte marítimo comercial y la nueva interrupción de la navegación marítima en el mar Rojo, advirtiendo de que la escalada amenaza «la estabilidad regional» y los esfuerzos por preservar la frágil calma en el Yemen.

La semana pasada, los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra el transporte marítimo saudí y argumentaron que se trata de una represalia por lo que describen como el bloqueo de Riad al Yemen.

Desde entonces, el grupo se ha atribuido la responsabilidad de los ataques contra dos buques vinculados a Arabia Saudí en el mar Rojo, lo que supone una escalada significativa.

Arabia Saudí no ha anunciado ninguna acción militar de represalia, pero ha condenado los ataques como una amenaza para el transporte marítimo internacional y el suministro de energía. EFE

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