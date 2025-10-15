Hutíes advierten a A.Saudí con represalias si se estancan los compromisos de paz con Yemen

Saná, 15 oct (EFE).- Un alto cargo de los rebeldes hutíes del Yemen, Hizam al Asad, advirtió a Arabia Saudí de posibles represalias si sigue retrasando el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la hoja de ruta patrocinada por las Naciones Unidas para resolver el conflicto yemení.

Al Asad criticó a Arabia Saudí por «diez años de agresión, bombardeos, asesinatos y crímenes, destrucción y asedio, ocupación y saqueo de recursos», y acusó a Riad de eludir sus compromisos con el pueblo yemení en una publicación en su cuenta de X a última hora de la noche del martes.

«Hoy, el régimen saudí está tratando de eludir los derechos de nuestro pueblo y retrasar el cumplimiento de sus obligaciones», afirmó el funcionario hutí, quien subrayó que su grupo no busca más conflictos, si bien los continuos retrasos podrían dar lugar a medidas de represalia.

En este sentido, Al Asad insinuó posibles ataques contra proyectos de infraestructura saudíes de alto perfil: «El mundo oirá los lamentos de Aramco y los gritos de Neom», en referencia al gigante petrolero saudí y el megaproyecto de ciudad, que con una inversión de 500.000 millones de dólares constituye el núcleo del plan Visión 2030 del príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

La declaración de Al Asad se produce en medio de una relativa calma en el conflicto del Yemen, que ha devastado el país y ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Aunque desde abril de 2022 se ha mantenido en gran medida un frágil alto el fuego, los esfuerzos de paz mediados por la ONU se han enfrentado a repetidos retrasos, y los hutíes acusan a Arabia Saudí de incumplir compromisos clave.

Estos compromisos forman parte de la hoja de ruta impulsada por la ONU e incluye medidas de fomento de la confianza, como el pago de los salarios del sector público, la reanudación de las exportaciones de petróleo y la reapertura de aeropuertos y puertos.

Arabia Saudí lideró una intervención militar contra los hutíes, alineados con Irán, en marzo de 2015, después de que estos derrocaran al Gobierno reconocido internacionalmente y tomaran la capital, Saná, en septiembre de 2014. EFE

