Hutíes amenazan con atacar Somalilandia ante «cualquier presencia israelí» en la región

3 minutos

Saná, 29 dic (EFE).- El líder de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, Abdelmalek al Huti, amenazó con atacar Somalilandia ante «cualquier presencia israelí» en la región separatista somalí tras su reconocimiento como Estado independiente por parte de Israel, que ha sido calificado por la Liga Árabe como un «atentado» a la seguridad regional.

Al Huti calificó la acción israelí como una «agresión contra Somalia y el Yemen», y una amenaza para la seguridad en la región del mar Rojo, al tiempo que afirmó que su grupo no aceptará «que ninguna parte de Somalia se convierta en un bastión del enemigo israelí», en un discurso emitido anoche.

«Consideramos cualquier presencia israelí en la región de Somalilandia un objetivo militar para nuestras fuerzas armadas», declaró Al Huti, que añadió que esta acción requiere «medidas firmes».

Sus comentarios se produjeron después de que Israel se convirtiera el viernes en el primer país en reconocer formalmente a la autoproclamada República de Somalilandia como un estado independiente y soberano, una medida que generó críticas de Somalia y de todo el mundo árabe.

Al Huti acusó a Israel de intentar establecer un punto de apoyo para actividades hostiles en Somalilandia dirigidas contra Somalia, países africanos, el Yemen y los estados árabes, en particular en la zona del mar Rojo y el golfo de Adén, una vital ruta marítima global.

Asimismo, el líder de los insurgentes respaldados por Irán indicó que el reconocimiento formaba parte de «planes sionistas agresivos» más amplios para fragmentar los países de la región, bajo lo que describió como un proyecto cuyo objetivo es «remodelar Oriente Medio».

Los hutíes, que controlan gran parte del noroeste del Yemen -incluyendo la capital Saná desde finales de 2014- han perpetrado ataques en el mar Rojo y el golfo de Adén, así como contra Israel, desde finales de 2023, al alegar su solidaridad con el pueblo palestino en medio de la guerra en la Franja de Gaza.

Dichos ataques han provocado represalias por parte de Estados Unidos e Israel contra territorio yemení y la cúpula de los hutíes.

Ayer, la Liga Árabe -compuesta por 22 países, incluido Somalia- consideró en una reunión de emergencia en El Cairo que las acciones israelíes son un «peligroso intento de reconfigurar el mapa geopolítico en el golfo de Adén y el mar Rojo frente a las costas somalíes».

Somalilandia es un antiguo protectorado británico, autodeclarado independiente de Somalia -excolonia italiana- en 1991, tras el derrocamiento del presidente somalí Mohamed Siad Barre y el estallido de un prolongado conflicto civil en el país.

A pesar de operar como una entidad estable y autónoma durante más de tres décadas, con su propio gobierno, moneda y fuerzas de seguridad, Israel fue el primer país en reconocer Somalilandia como un Estado soberano el pasado viernes.

El territorio de Somalilandia es íntegramente reclamado por Somalia, que la considera una parte inseparable de su territorio nacional, y rechaza el reconocimiento de Israel de la región separatista.EFE

ja-ijm/amr/mr