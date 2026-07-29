Hutíes aseguran haber derribado nuevo dron saudí sobre norte de Yemen en medio de escalada

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Saná, 29 jul (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen anunciaron este miércoles haber derribado un nuevo «dron de reconocimiento saudí» sobre la provincia septentrional de Saada, uno de los bastiones de los insurgentes yemeníes respaldados por Irán, en medio de una creciente tensión en Oriente Medio.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado que las fuerzas del grupo «derribaron con éxito un dron de reconocimiento enemigo saudí, tipo Karayel, mientras llevaba a cabo actividades hostiles en el espacio aéreo de la provincia de Saada en la mañana de hoy».

Se trata del tercer dron saudí de ese tipo que los insurgentes yemeníes alegan haber derribado en los últimos días en medio de una creciente tensión debido a los ataques y represalias entre Irán y los grupos iraquíes y yemeníes alineados con Teherán, por un lado, y Estados Unidos y sus países aliados en la zona, en especial Arabia Saudí, por otro.

Sarea explicó que el nuevo dron saudí fue derribado «utilizando el armamento apropiado», y advirtió de que su grupo «continuará protegiendo la soberanía del Yemen», considerando como «un legítimo derecho responder a cualquier violación» de su soberanía.

Arabia Saudí interviene en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar contra los hutíes, y también ejerce desde entonces el control del espacio aéreo y marítimo del país árabe, algo que los insurgentes han denunciado desde hace más de una década.

El cruce de ataques entre los dos países comenzó hace más de dos semanas cuando la coalición militar capitaneada por Riad bombardeó el aeropuerto internacional de Saná para evitar que un avión procedente de Irán aterrizase en la capital yemení controlada por los insurgentes. EFE

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