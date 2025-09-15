Hutíes asumen ataque con cuatro drones contra Israel y dicen «cumplen con deber religioso»

2 minutos

Saná, 15 sep (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen anunciaron este lunes que han lanzado un nuevo ataque con cuatro drones contra Israel, uno de ellos tuvo como blanco el aeropuerto Ramon (sur), y afirmaron que con esas acciones cumplen su «deber religioso y moral» por el «genocidio» israelí en la Franja de Gaza.

El portavoz militar hutí, Yehya Sarea, afirmó en un comunicado esta madrugada que su grupo «llevó a cabo una operación militar de alta calidad con cuatro drones; tres de los cuales tuvieron como objetivo el Aeropuerto Ramon en Umm al Rashrash (Eilat) y el cuarto contra un objetivo militar en la región del Néguev (sur), en Palestina ocupada».

El portavoz insurgente no especificó hora o fecha del nuevo ataque que aseguró que «logró sus objetivos con éxito, gracias a Dios», en tanto el Ejército israelí no ha comentado esa nueva afirmación de los rebeldes yemeníes, ni informado de la interceptación de nuevos misiles o drones.

Los hutíes, respaldados por Irán, disparan frecuentemente drones y misiles balísticos contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.

Israel, por su parte, ha atacado Saná, la capital del Yemen, así como otras zonas controladas por los insurgentes, en acciones con las que mató a finales de agosto al primer ministro y a otros once miembros del Ejecutivo hutí.

También la semana pasada, al menos 36 personas murieron y más de 130 resultaron heridas en una nueva oleada de bombardeos israelíes contra Saná y la provincia septentrional de Al Jawf, según el Ministerio yemení de Salud controlado por los hutíes.

El portavoz hutí insistió en el comunicado que con sus acciones contra Israel su grupo «cumple con su deber religioso, moral y humanitario y seguirá defendiendo valientemente su postura yihadista, basada en la fe, en solidaridad con nuestro pueblo palestino y en apoyo a su firme resistencia».

«Todos los intentos de socavar esta postura fracasarán, al igual que los intentos anteriores. No dudaremos en defender nuestro país y no abandonaremos nuestros deberes hacia el pueblo palestino hasta que cese la agresión contra Gaza y se levante el bloqueo», recalcó. EFE

ja-fa/amr/cg