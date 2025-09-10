Hutíes asumen ataque con misil hipersónico y drones a Israel, que dice que lo interceptó

The Swiss voice in the world since 1935

Saná, 10 sep (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen han asumido nuevos ataques con un «misil hipersónico con múltiples ojivas» y tres drones contra «puntos sensibles» de Jerusalén y Eilat, así como contra el aeropuerto de Ramon (sur), en tanto Israel aseguró haber interceptado ayer un misil disparado desde territorio yemení.

El portavoz militar de los insurgentes yemeníes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado en las últimas horas que su movimiento «llevó a cabo una operación militar con un misil balístico hipersónico tipo Palestine-2 con múltiples ojivas contra varios objetivos sensibles en los alrededores de la ciudad ocupada de Jerusalén».

Afirmó que esta acción, llevada a cabo en la tarde del martes, «logró su objetivo, gracias a Dios, provocando que millones de sionistas usurpadores huyeran a refugios», y fue seguida por otra «operación militar con tres drones, que apuntó al aeropuerto Ramon y a dos objetivos vitales en la zona de Umm al Rashrash (Eilat), en el sur de la Palestina ocupada».

El portavoz castrense de los rebeles yemeníes afirmó que el ataque con drones también «logró su objetivo con éxito», sin precisar detalles, reiterando que sus acciones contra el país mediterráneo continuarán «hasta que se ponga fin a la agresión y el asedio impuesto a Gaza» por Israel.

Por su parte, el Ejército israelí anunció en la tarde del martes haber interceptado un nuevo misil disparado desde el Yemen, que hizo sonar las alarmas antiaéreas en la ciudad de Jerusalén.

Los hutíes lanzan con frecuencia drones y misiles contra territorio israelí en lo que describen como un gesto de «solidaridad» con los palestinos masacrados en Gaza, aunque la gran mayoría de estos ataques son interceptados sin causar víctimas ni daños.

Israel, por su parte, ha bombardeado en varias ocasiones Saná, la capital yemení, así como otras zonas bajo control de los insurgentes. En uno de los últimos ataques asesinó al primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, y otros once miembros de su Ejecutivo. EFE

