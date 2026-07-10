Hutíes avisan a Arabia Saudí que pagarán las consecuencias si obstaculizan vuelos a Saná

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Saná, 10 jul (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen advirtieron este viernes a Arabia Saudí y sus aliados que «pagarán un alto precio» si obstaculizan los vuelos hacia y desde Saná, la capital yemení controlada por los insurgentes, en una escalada de la tensión por los intentos del grupo de establecer conexiones aéreas directas con Irán, pese a las objeciones del Gobierno internacionalmente reconocido.

Así lo indicó el primer ministro en funciones de la administración hutí, Muhammad Meftah, ante miles de seguidores reunidos en la plaza Al Sabeen, en el centro de Saná.

·Cualquier insensatez que cometa el régimen saudí, quienes están detrás del régimen saudí y sus seguidores contra nuestros aeropuertos, contra cualquier aeronave que llegue a nuestro espacio aéreo y contra nuestro pueblo, la pagarán muy cara. Deben entenderlo», afirmó Meftah.

El dirigente aseguró que los hutíes han tomado una decisión irreversible para poner fin a lo que describen como el bloqueo impuesto a las zonas bajo su control.

«Desde esta bendita plaza anunciamos la decisión de romper el bloqueo. Es una decisión sin marcha atrás», declaró, y añadió que «quien apoye el bloqueo contra nuestro pueblo deberá asumir las consecuencias».

Sus declaraciones llegan una semana después de que un avión civil iraní aterrizara en Saná sin la autorización del Gobierno yemení reconocido internacionalmente y establecido en la ciudad de Adén.

Los dirigentes del Gobierno afirmaron que aquel vuelo vulneró la soberanía del Yemen, y aseguraron que transportaba equipo militar y especialistas iraníes vinculados a programas de drones y misiles.

Además, se espera que un avión iraní que el pasado día 3 despegó de Saná para trasladar a la delegación hutí que viajó a Teherán para asistir a las exequias fúnebres del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, regrese a la capital yemení en los próximos días.

La disputa ha incrementado aún más la tensión en los ya frágiles esfuerzos por mantener la tregua de facto en el conflicto que asola el país desde hace años.

Los hutíes han reclamado repetidamente que se permitan vuelos internacionales sin restricciones a través del Aeropuerto Internacional de Saná, al considerar que se trata de una necesidad humanitaria, mientras que el Gobierno de Yemen sostiene que cualquier operación aérea internacional debe coordinarse con las instituciones legítimas del Estado y ajustarse a los acuerdos vigentes.

El vuelo procedente de Irán también ha reavivado la preocupación por el creciente acercamiento entre Teherán y los hutíes.

El Gobierno reconocido internacionalmente acusa a Irán de utilizar la aviación civil para ampliar su apoyo militar a los rebeldes, mientras que tanto los hutíes como Teherán niegan esas acusaciones.

La guerra civil del Yemen estalló en 2014, cuando los hutíes, respaldados por Irán, tomaron el control de Saná y obligaron al Gobierno reconocido internacionalmente a exiliarse, y en 2015, una coalición militar liderada por Arabia Saudí intervino en apoyo del Ejecutivo.

Aunque los combates a gran escala disminuyeron desde que expiró la tregua auspiciada por la ONU en 2022, las líneas del frente permanecen prácticamente congeladas y las negociaciones no han logrado culminar en un acuerdo de paz integral. EFE

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