Hutíes de Yemen niegan imponer tarifas a buques en estratégico estrecho de Bab al Mandeb

Compartir

2 minutos

Saná, 31 jul (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen negaron este viernes que vayan a imponer tarifas para los buques que transitan por el estrecho de Bab al Mandeb, mientras advirtieron de que la coalición marítima recientemente formada y liderada por Arabia Saudí «desestabilizaría el mar Rojo».

«No hay fundamento en ningún rumor sobre tarifas o asuntos similares», declaró el Ministerio de Exteriores hutí en un comunicado, añadiendo que la navegación por el estrecho de Bab al Mandeb y el mar Rojo sigue siendo segura.

El estrecho de Bab al Mandeb es uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, ya que enlaza el mar Rojo con el golfo de Adén y, por tanto, con el océano Índico, actuando como puerta de acceso obligada para la ruta más corta entre Europa y Asia a través del canal de Suez.

El departamento hutí insistió en que cualquier presencia militar en esta vía marítima estratégica «crearía inestabilidad» y socavaría las rutas marítimas actualmente seguras.

Estas declaraciones se produjeron después de que Arabia Saudí anunciara este jueves la creación de la Alianza Multinacional de Defensa Marítima, una coalición marítima destinada a proteger la navegación en el mar Rojo y Bab al Mandeb.

Esta medida fue tomada después de que los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, impusieran el pasado 20 de julio un bloqueo marítimo a Arabia Saudí en el mar Rojo, una ruta que se había convertido en la principal vía de exportación de petróleo del mayor productor de crudo de la OPEP tras la crisis en el estrecho de Ormuz.

Los rebeldes acusaron al que denominaron como «régimen saudí» de intentar recabar apoyo internacional para mantener el bloqueo de las zonas controladas por los hutíes.

«La región y el mundo deben comprender que nuestra lucha contra el opresor enemigo saudí tiene como objetivo restaurar nuestros derechos y levantar el bloqueo a nuestro país, y esta es una demanda legítima», añadió el comunicado.

Asimismo, instó a los países a no permitir que Riad «los arrastre a sus batallas injustas y perdidas», argumentando que el país del golfo Pérsico se enfrentaba a «una situación histórica crítica» y que «ninguna persona sensata en el mundo querría involucrarse con los saudíes».

Reiteró que el bloqueo marítimo de los hutíes «tiene como objetivo exclusivo al enemigo saudí».EFE

ja-kba/rcf