Hutíes del Yemen afirman que Bab al Mandeb está abierto pese el bloqueo marítimo a saudíes

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Saná, 24 jul (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, aseguraron este viernes que no han cerrado el estratégico estrecho de Bab al Mandeb e insistieron en que el bloqueo marítimo anunciado recientemente se dirige únicamente a la navegación saudí.

«No hay ningún cierre de Bab al Mandeb, contrariamente a lo que algunos afirman», escribió en su cuenta de la red social X el jefe negociador hutí, Mohamed Abdulsalam, indicando que la postura de los hutíes se limita a un bloqueo marítimo dirigido solo contra Arabia Saudí, en respuesta al «bloqueo» de Riad al Yemen y su «negativa» a aceptar una solución política justa.

Abdulsalam buscó así tranquilizar al transporte marítimo internacional, al asegurar que la vía marítima permanece abierta, pese a las amenazas de los hutíes contra el tráfico marítimo, entre temores a que Bab al Mandeb evolucione como el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Bab al Mandeb es uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, ya que enlaza el mar Rojo con el golfo de Adén y, por tanto, con el océano Índico, actuando como puerta de acceso obligada para la ruta más corta entre Europa y Asia a través del canal de Suez.

Estas declaraciones se produjeron, además, cuatro días después de que los hutíes anunciaran un bloqueo naval contra Arabia Saudí, afirmando que los buques vinculados al país del golfo Pérsico tendrían prohibido navegar en aguas bajo su control, en el marco de una política de «bloqueo por bloqueo».

El anuncio supuso una importante escalada en el mar Rojo tras años de relativa calma entre los hutíes y Arabia Saudí, después de la tregua negociada por la ONU en 2022.

Desde entonces, los hutíes han advertido a las navieras que no transporten carga hacia o desde puertos saudíes y han declarado que los buques que infrinjan la prohibición podrían ser atacados.

El grupo también se atribuyó la responsabilidad de los ataques contra dos petroleros vinculados a Arabia Saudí en el mar Rojo, incluido un ataque esta semana contra el buque Encelia. EFE

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