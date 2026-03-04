The Swiss voice in the world since 1935
Hutíes del Yemen critican al Gobierno libanés por no respaldar a Hizbulá frente a Israel

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Saná, 4 de marzo (EFE) – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen, controlado por los hutíes, criticó este miércoles el gobierno libanés del presidente Joseph Aoun por no afrontar la «agresión criminal» israelí contra su territorio y no respaldar al grupo chií Hizbulá en su combate contra las fuerzas israelíes.

En su nota, los hutíes expresaron su pleno apoyo a Hizbulá, que el pasado domingo se unió al lanzamiento de misiles y drones contra Israel en respuesta a los bombardeos que el gobierno de Benjamin Netanyahu inició contra Irán, que entre otros daños causaron la muerte del líder supremo y clérigo chií Alí Jameneí.

En este contexto, los hutíes denunciaron los ataques israelíes contra el sur del Líbano que arrancaron en represalia por el lanzamiento de cohetes del domingo y que ya han causado decenas de muertos y miles de desplazados, y afirmaron que Hizbulá tiene el «derecho legítimo» a dar una respuesta, según el derecho internacional.

El grupo afirmó además que Israel ha perpetrado asesinatos y destrucción a diario en Líbano durante más de 15 meses, a pesar del acuerdo de alto el fuego.

En su nota, el ministerio hutí criticó al primer ministro Nawaf Salam por anunciar medidas contra Hizbulá, prohibir sus actividades y retirar sus fuerzas de ciertas zonas en lugar de resistir a las operaciones israelíes.

Salam anunció que su gobierno prohibirá la actividad militar de Hizbulá después de que el grupo atacara instalaciones militares en el norte de Israel pese a las advertencias de las autoridades libanesas de que el Estado libanés es el único legalmente habilitado para ejercer violencia y actuar en caso de guerra o conflicto.

«No vemos justificación a que el primer ministro (Nawaf) Salam y su Gobierno tomen decisiones impulsivas contra ciudadanos libaneses que rechazan la ocupación, acusándolos de violar una paz que el propio enemigo ha negado y rechazado mantener durante un año y cuatro meses», dijo el líder parlamentario de Hizbulá Mohammad Raad cuando se conoció la prohibición gubernamental.

Lo hutíes, que controlan la mayor parte del noroeste de Yemen y están alineados con Irán, se han posicionado como parte del «eje de resistencia» regional junto a Hizbolá y Hamás.

Desde el inicio de la guerra de Gaza a finales de 2023, el grupo ha lanzado decenas de ataques con misiles y drones contra buques del Mar Rojo, alegando que las operaciones tienen como objetivo presionar a Israel y apoyar a los palestinos.

Sin embargo, el grupo alcanzó un acuerdo hace casi un año con EE.UU. para detener sus ataques a la navegación después de una ofensiva de bombardeos impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y desde entonces se ha quedado en un segundo plano. EFE

