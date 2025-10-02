Hutíes denuncian que plan de Trump busca «despojar a los palestinos de su derecho a Gaza»

2 minutos

Saná, 2 oct (EFE).- El líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdelmalek al Huti, denunció este jueves que el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza busca «despojar a los palestinos de su derecho» en el devastado enclave.

«Su objetivo es despojar a los palestinos de su derecho a Gaza. Por eso, el plan nunca incluyó el mantenimiento de la soberanía palestina sobre la Franja de Gaza», dijo Al Huti en su discurso televisado semanal, en el que calificó la iniciativa de Trump como un «engaño» para el grupo islamista Hamás.

Según el líder insurgente, el plan solo da dos opciones: «continuar enfrentándose al exterminio y la ocupación, o rendirse», por lo que si el grupo islamista no acepta la iniciativa «la agresión persistirá (…) bajo el pretexto de que Hamás y otros movimientos palestinos rechazaron el plan de paz».

«Este es el engaño estadounidense, porque incluso si aceptaran el plan tal como está, el resultado sería el mismo», denunció, al añadir que la iniciativa de paz «adoptó las demandas israelíes, y Trump incluso se jacta de ello».

En esta línea, afirmó que «Trump claramente está trabajando para despojar a los palestinos de sus derechos, razón por la cual ni siquiera aceptó que Gaza estuviera bajo la administración de la Autoridad Palestina», ya que propuso un Gobierno de transición de tecnócratas palestinos y expertos internacionales.

La propuesta fue anunciada el pasado lunes tras la reunión en Washington de Trump con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y justo después del reconocimiento del Estado palestino por nuevas potencias en la Asamblea General de la ONU, que aumentó el aislamiento de Israel por su guerra en Gaza.

El plan prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino Hamás y el desarme de esa formación que será excluida de la gobernanza de la Franja, así como el ingreso de ayuda humanitaria a los gazatíes.

También contempla la creación de un Gobierno de transición supervisado por la «Junta de la Paz», que presidirá el propio Trump y será encabezada por el ex primer ministro británico Tony Blair.

Si bien estipula una progresiva retirada del Ejército israelí de la Franja, la propuesta no fija un calendario claro para ello ni para otros puntos fundamentales como la creación de un Estado palestino. EFE

ja-cgs/av