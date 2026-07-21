Hutíes instan a navieras a no ir a puertos de Arabia Saudí pese a la advertencia de Riad

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Saná, 21 jul (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen instaron este martes a las navieras internacionales a no dirigirse a los puertos de Arabia Saudí, en medio de las amenazas del grupo con tener como objetivo toda embarcación vinculada al reino árabe y pese a que Riad advirtiera de que tomará «todas las medidas necesarias» al respecto.

«Se prohíbe a los buques cargar o descargar mercancías en cualquier puerto saudí», anunció en un comunicado el Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias (HOCC) de los hutíes, un organismo creado hace dos años para comunicarse con las navieras y emitir avisos relacionados con su campaña de ataques en el mar Rojo.

Tras el estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023, los insurgentes del Yemen comenzaron a atacar la navegación comercial en esa ruta vital para el tránsito de mercancías internacional para imponer una suerte de bloqueo a Israel, algo que ahora van a aplicar a Arabia Saudí tras la escalada de tensión de la semana pasada.

Ayer, los hutíes anunciaron la imposición de un bloqueo marítimo a Arabia Saudí, país que interviene en el Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido yemení, y al que acusan de controlar el espacio aéreo y marítimo de las zonas bajo control de los insurgentes.

El HOCC recordó en la nota que «cualquier actividad» marítima en Arabia Saudí «expondría a los buques infractores a sanciones», que no especificó, y también «podrían ser blanco de ataques en cualquier lugar dentro del alcance operativo» del movimiento, que ha golpeado embarcaciones en el mar Rojo, el golfo de Adén y el mar Arábigo.

Las tensiones entre los hutíes y Arabia Saudí llegaron a su punto álgido el pasado lunes, cuando el Ejército yemení bombardeó el aeropuerto internacional de Saná -la capital del Yemen controlada por los rebeldes- para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

Los insurgentes, sin embargo, acusaron a Riad de estar detrás del bombardeo e interpretaron esa acción como una nueva evidencia del bloqueo que la monarquía árabe impone sobre el Yemen, por lo que respondieron con ataques contra el país vecino. EFE

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