Hutíes rechazan acusaciones de la ONU y dicen que sus empleados participaron en espionaje

2 minutos

Saná, 19 oct (EFE).- El Ministerio de Exteriores controlado por los rebeldes hutíes del Yemen rechazó este domingo una declaración del portavoz del secretario general de la ONU que criticaba las detenciones de empleados de la organización por parte del grupo, que insistió en que algunos de los arrestados actuaban como espías.

El ministerio manifestó en un comunicado su rechazo «categórico» a las declaraciones de Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, que dos días antes expresó su profunda preocupación por las continuas acusaciones públicas de los hutíes contra empleados de Naciones Unidas y exigió su liberación inmediata.

El comunicado hutí acusó a algunos miembros del personal del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de UNICEF de participar en «peligrosas operaciones de espionaje» que supuestamente facilitaron los ataques israelíes contra altos funcionarios del movimiento chií en las zonas que controlan en el Yemen.

Asimismo, afirmó que «abordaría con firmeza y decisión» cualquier actividad de espionaje u hostil que amenace la seguridad de Yemen, al tiempo que reiteró que «no hay inmunidad para espías y saboteadores».

En su declaración anterior del viernes, Dujarric afirmó que el secretario general «rechaza categóricamente todas estas acusaciones» y advirtió de que «ponen en grave peligro la seguridad del personal de la ONU y los trabajadores humanitarios y socavan las operaciones que salvan vidas».

El jueves, el líder del grupo hutí, Abdelmalek al Huti, acusó a los empleados de Naciones Unidas detenidos por su grupo de participar en espionaje para Israel bajo el pretexto de realizar labores humanitarias.

El 6 de octubre, la ONU condenó las «continuas detenciones arbitrarias de su personal y sus socios, así como la continua confiscación ilegal de instalaciones y bienes de la ONU en zonas bajo control hutí».

Además, informó de que las autoridades de facto hutíes detuvieron a nueve miembros más de su personal a principios de este mes, lo que eleva el número total de funcionarios de la ONU detenidos arbitrariamente a 53 desde 2021.

El sábado, las fuerzas de seguridad hutíes allanaron un complejo que albergaba a personal de la ONU en Saná y confiscaron dispositivos electrónicos pertenecientes a los empleados, según informaron a EFE fuentes cercanas a la organización bajo condición de anonimato. EFE

ja-cgs/rsm/lar