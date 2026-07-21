Hutíes rechazan la declaración saudí sobre el bloqueo marítimo y amenazan con represalias

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Saná, 21 jul (EFE).- Los rebeldes hutíes yemeníes, respaldados por Irán, rechazaron este martes la declaración saudí sobre la amenaza de bloqueo marítimo y advirtieron de que habrá «consecuencias» , mientras que el Gobierno reconocido internacionalmente del país respaldó a Riad y celebró su apoyo a las autoridades legítimas del Yemen.

El Ministerio de Exteriores hutí rechazó en un comunicado la declaración emitida anoche por Arabia Saudí, en la que rechazaba el bloqueo marítimo anunciado por los rebeldes e insistía en que seguirá ayudando al país, y sostuvo que esto demuestra que Riad sigue tratando al Yemen «como territorio bajo su control».

«Si el régimen saudí fuera serio, retiraría completamente su apoyo al Yemen, porque es un país soberano e independiente», declaró el ministerio hutí, acusando a Arabia Saudí de mantener una «agresión y un bloqueo» contra el país y advirtiendo de que, de lo contrario, «debería atenerse a las consecuencias».

La respuesta se produjo pocas horas después de que Riad rechazara las acusaciones de los hutíes de que estaba bloqueando el Yemen y condenara el anuncio del grupo de que impediría el tránsito de buques vinculados a Arabia Saudí por el mar Rojo y el golfo de Adén.

El Gobierno yemení reconocido internacionalmente, por su parte, acogió con satisfacción la declaración saudí, elogiando lo que calificó como la «firme postura del reino en apoyo al Yemen, a su pueblo y a su gobierno legítimo».

Acusó a los hutíes de agravar la crisis humanitaria y económica del Yemen, afirmando que sus alegaciones de un bloqueo saudí no son «más que un intento desesperado de eludir la responsabilidad por el deterioro de las condiciones de vida y la obstrucción de los esfuerzos de paz».

Este intercambio se produce tras una fuerte escalada después de que los hutíes anunciaran este lunes un bloqueo marítimo a la navegación saudí bajo el lema «bloqueo por bloqueo», y defendieron que la medida era una represalia por lo que describen como un bloqueo saudí en las zonas bajo su control.

Los rebeldes también advirtieron por radio a los buques mercantes que evitaran las rutas marítimas vinculadas a Arabia Saudí, lo que ha generado temores de nuevas interrupciones en uno de los corredores marítimos más transitados del mundo.

Arabia Saudí lideró una coalición militar que intervino en el Yemen en 2015 en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente después de que los hutíes tomaran la capital, Saná.

Aunque los enfrentamientos transfronterizos a gran escala han disminuido en gran medida desde la tregua negociada por la ONU en 2022, las tensiones se han intensificado en los últimos días tras el anuncio del bloqueo hutí y una disputa sobre las restricciones de acceso a las zonas controladas por los rebeldes. EFE

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