Hutíes reivindican ataque contra Arabia Saudí y piden a aerolíneas no sobrevolar el país

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Saná, 13 jul (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron este lunes haber atacado con drones y misiles balísticos el aeropuerto internacional de Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, e instaron a las aerolíneas comerciales a no sobrevolar el espacio aéreo del reino árabe en medio de la escalada bélica.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que este ataque fue en respuesta al bombardeo de este lunes contra el aeropuerto internacional de Saná, la capital yemení controlada por los hutíes y cuya pista de aterrizaje fue dañada para impedir que un avión iraní tocara suelo.

Asimismo, advirtió «a todas las aerolíneas que no sobrevuelen el espacio aéreo del Reino de Arabia Saudí» y señaló que este aviso «debe tomarse en serio hasta que se levante el bloqueo del aeropuerto internacional de Saná», ya que la coalición militar liderada por Riad que interviene en el Yemen controla el espacio aéreo de ese país. EFE

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