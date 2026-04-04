Hutíes reivindican ataque contra Israel usando por primera vez misil balístico de racimo

1 minuto

Saná, 4 abr (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen reivindicaron este sábado su primer ataque con un misil balístico de racimo contra Israel contra infraestructuras vitales, en la quinta operación militar desde que entraron en la guerra.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, indicó en un comunicado televisado que sus unidades usaron «un misil balístico de racimo y varios drones» contra el aeropuerto de Tel Aviv y «objetivos vitales» en Israel.

Esta operación se realizó conjuntamente con la Guardia Revolucionaria iraní, el Ejército iraní y el grupo chií libanés Hizbulá, apuntó.

Este ataque se realizó «en apoyo al eje de la yihad y la resistencia en Irán, el Líbano, Irak y Palestina, y en el marco de la confrontación con el plan sionista que busca establecer el ‘Gran Israel’ bajo el pretexto del ‘Nuevo Oriente Medio'».

Sarea dijo que continuarán sus operaciones militares «hasta alcanzar la victoria».

El Ejército israelí señaló previamente que habían detectado el lanzamiento de un misil desde el Yemen hacia territorio israelí, sin dar más detalles.

Justo un mes después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una acción bélica contra Irán, los hutíes -respaldados por Teherán- entraron en la guerra tras el primer lanzamiento de misiles contra Israel. EFE

ja-ijm/mra