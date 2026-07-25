Hutíes reivindican un ataque a instalaciones de petrolera saudí en respuesta a bombardeos

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Saná, 25 de julio (EFE) – Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron este sábado haber lanzado ataques con misiles y drones contra instalaciones de Aramco, la mayor empresa petrolera saudí, en represalia por los bombardeos aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí en la ciudad portuaria de Hudeida.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, aseguró en un comunicado que la primera operación tuvo como objetivo instalaciones «sensibles» de Aramco en Jazan, en el suroeste del país, con «decenas de misiles balísticos y drones», mientras que una segunda operación atacó instalaciones de la petrolera en Yanbu.

El portavoz afirmó que ambas operaciones lograron sus objetivos con impactos «precisos y directos», mientras las autoridades saudíes no se pronunciaron de inmediato al respecto. EFE

ja-kba/mb