Hutíes respaldan ataques de Irán contra vecinos árabes tras la condena de la ONU a Teherán

Saná, 12 mar (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen expresaron este jueves su apoyo a los ataques iraníes con misiles y drones contra los países árabes del golfo Pérsico, al considerarlos «derecho legítimo», en tanto criticaron a los Estados árabes de la zona por respaldar la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que ha condenado esas acciones de Teherán.

«La República Islámica de Irán tiene todo el derecho legítimo de atacar bases e intereses hostiles y criminales de Estados Unidos e Israel», dijo el ministro de Exteriores en funciones del gobierno hutí proiraní, Abdulwahed Aburas, en una carta dirigida a los países árabes y difundida por los medios del grupo insurgente yemení.

Agregó que «nos solidarizamos con Irán», país que desde el inicio de los bombardeos de EE.UU e Israel contra territorio iraní, el 28 de febrero, responde con ataques con misiles y drones contra instalaciones civiles y económicas en Arabia Saudí, Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Omán, que componen la alianza del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

El mensaje de los hutíes llega después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara este miércoles una resolución presentada por Baréin en nombre de los miembros del CCG, además de Jordania, que «exige» a Irán que «ponga fin de inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza contra los Estados vecinos».

El consejo priorizó así dar su apoyo a esa resolución presentada por Baréin, a una presentada por Rusia, que instaba a «todas las partes» a poner fin a la ofensiva.

El ministro hutí agregó que «era necesario que los ministros árabes aclararan la verdadera causa del conflicto: la agresión estadounidense e israelí contra un país musulmán vecino», y argumentó que la condena debería haberse dirigido a las bases estadounidenses en países árabes «desde donde se lanzó la agresión contra Irán».

Consideró también que la guerra «ha revelado (…) que estas bases estadounidenses se encuentran en países árabes para cometer crímenes contra los hijos de la ‘Ummah’ (nación musulmana) y para proteger al enemigo israelí».

Irán afirma que sus lanzamientos contra sus vecinos tienen como objetivos intereses y bases militares estadounidense en Oriente Medio, y no los territorios o las instalaciones de los Estados árabes.

Los hutíes, que se lanzaron en armas en 2014 contra el Gobierno yemení internacionalmente reconocido, están estrechamente alineados con Irán y forman parte de lo que Teherán denomina el «eje de la resistencia», una red regional de grupos armados opuestos a Israel y EE.UU.

Durante el inicio de la guerra israelí en la Franja de Gaza, en octubre de 2023, los hutíes han lanzado misiles y drones hacia Israel y han atacado buques comerciales en el mar Rojo y el Golfo de Adén, alegando que los ataques buscan presionar a Israel para que detenga su ofensiva contra los palestinos.

La campaña interrumpió la ruta marítima, hasta que una oleada de ataques de EE.UU y sus aliados contra las posiciones hutíes llevó al grupo a acordar con Donald Trump una pausa en sus ataques contra la navegación.

De momento, y pese a haber expresado su apoyo a Irán en el presente conflicto contra Israel y EE.UU, los hutíes no han retomado sus ataques contra el tráfico marítimo. EFE

