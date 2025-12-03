Hutíes yemeníes liberan a 9 marineros filipinos detenidos tras el hundimiento de un buque

Saná, 3 dic (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen liberaron este miércoles a nueve marineros filipinos que habían sido detenidos después de que el granelero con bandera liberiana en el que iban fuera atacado y hundido por el grupo en el mar Rojo el pasado julio, según la cadena de televisión hutí Al Masirah.

Los marineros partieron de Saná por la tarde a bordo de un avión omaní, según el medio, que añadió que el avión había llegado previamente al Aeropuerto Internacional de Saná con hutíes varados en el extranjero.

Junto con los marineros liberados del buque ETERNITY C, el avión evacuó a combatientes hutíes heridos, según el medio.

Las fuerzas de seguridad hutíes impidieron el acceso de los periodistas al aeropuerto durante las evacuaciones.

El carguero, operado por Cosmo Shipmanagment SA, fue hundido el pasado 7 de julio después de que su capitán ignorara múltiples advertencias de sus fuerzas navales, por lo que el grupo atacó directamente el buque, de acuerdo con las autoridades insurgentes del Yemen.

Estos ataques se produjeron en el marco de sus operaciones contra todo buque que tuviera algún tipo de relación con Israel, una amenaza que han cumplido desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023.

Los hutíes detuvieron sus ataques contra Israel y el transporte marítimo internacional después de que se alcanzara un alto el fuego en Gaza el 10 de octubre, aunque prometieron que atacarían de nuevo si Israel rompe la tregua. EFE

