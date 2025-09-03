The Swiss voice in the world since 1935
IA suiza

La alternativa transparente y suiza a ChatGPT

Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Suiza ha entrado en la carrera de la inteligencia artificial (IA) con el lanzamiento de un Gran Modelo Lingüístico local para ofrecer una alternativa a ChatGPT, Llama o DeepSeek.

Apertus LLM está concebido como un Modelo de Lenguaje Grande (LLM) de IA fiable e inclusivo.

