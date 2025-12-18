Defenderse ante el «robo» de datos de la IA, la piratería moderna

La industria mediática suiza reclama una mayor protección de la propiedad intelectual. Keystone / Gaetan Bally

La inteligencia artificial (IA) recoge contenido protegido por derechos de propiedad intelectual. Periodistas, autores y artistas muestran su indignación ante ello. Suiza va a legislar para encontrar el equilibrio justo entre fomentar la innovación tecnológica y proteger la propiedad intelectual.

Matthew Allen

El Parlamento está debatiendo una medida que — de aprobarse— limitaría que las empresas de IA puedan recopilar contenido multimedia sin haber obtenido permiso de quienes ostentan los derechos de edición.

Los grandes modelos de lenguaje (LLM), que constituyen la base de la IA, se entrenan con grandes cantidades de datos en línea. Algunas empresas de IA han sido acusadas de utilizar material pirateado, información de pago u otros contenidos protegidos por derechos de edición.

Para muchos profesionales creativos esto es un robo, sobre todo porque los LLM pueden utilizarse para escribir textos nuevos, crear imágenes o generar música. Los medios editoriales, asimismo, han visto como los resúmenes de búsqueda de la IA están desviando las visitas de sus sitios web.

«Lo que las empresas de IA están haciendo es piratería moderna. Están robando nuestro contenido investigado meticulosamente», declaró al periódico Neue Zürcher Zeitung Andrea Masüger, presidente de la asociación suiza de medios de comunicación.

Para los medios de comunicación y otras industrias creativas, la IA está siendo bendición y maldición, al mismo tiempo. Puede utilizarse para investigar, generar ideas y crear material novedoso. Pero a los grandes modelos de lenguaje (LLM) —los sistemas que forman la capa fundamental de la IA— también se les acusa de debilitar los modelos de negocio de quienes producen contenidos.

Disrupción innovadora

Al igual que en su día las descargas de música o las redes sociales amenazaron los modelos de negocio establecidos, hoy es la IA la que amenaza con repetir las oleadas de disrupción digital del pasado.

Los legisladores suizos han tomado nota de las protestas y están debatiendo la mejor manera de abordar la cuestión.

En diciembre del año pasado, la parlamentaria Petra Gössi redactó una moción para ilegalizar que los LLM puedan recopilar contenidos de los medios de comunicación, a menos que las empresas opten por compartir la información. Esto va más allá de la Ley de IA de la Unión Europea (UE), que, mediante la exclusión voluntaria, deja la responsabilidad de denegar el acceso en manos de quienes producen el contenido.

La moción de Gössi alarmó a la clase científica, que predijo la muerte en Suiza de la investigación en IA. Algunas de estas personas temían que una ley de consentimiento expreso amenazara el futuro de Apertus, recientemente lanzado en Suiza.

«La moción está muy mal redactada y revela falta de comprensión del tema», declaró a Swissinfo Imanol Schlag, experto en IA del Instituto federal de tecnología ETH Zurich y codirector de Apertus. «Equivale a prohibir que se use internet o que se importen ordenadores a Suiza».

Opiniones jurídicas divididas

La protesta generada llevó al parlamento a eliminar la cláusula de consentimiento previo en la versión revisada de la moción, acercándola así al modelo de la Ley de Inteligencia Artificial de la UE.

Aunque la intención original de la moción —proteger a los medios de comunicación para que la IA no viole los derechos de autor— sigue intacta, muchos legisladores creen que el Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (IPI) debería elaborar la solución.

En Suiza, la opinión está dividida sobre si puede decirse que los modelos de IA infringen las leyes de derechos de autor. Una cláusula de la ley de derechos de autor permite, por ejemplo, reproducir material para la investigación científica.

El abogado suizo Vincent Salvade acoge con satisfacción la intervención de los legisladores para aportar más claridad. «Sería deseable revisar la Ley de derechos de edición para establecer de manera expresa que usar obras preexistentes para entrenar la IA está sujeto a derechos de edición», declaró a Swissinfo.

«El problema es que la IA genera contenidos que compiten con las obras que han creado seres humanos y les quitan cuota de mercado. La IA, sin embargo, solo puede generar contenidos porque está entrenada con obras que han creado seres humanos».

Salvade, que es director general adjunto de Suisa —una agencia que recauda derechos de autor en nombre de los músicos suizos—, defiende que se cree un sistema de licencias que cobre a las empresas de IA por recopilar datos.

La IA sigue evolucionando

Florent Thouvenin, catedrático de Derecho de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Zúrich, está a favor de un mecanismo de exclusión voluntaria para que Suiza se ajuste a la legislación de la UE. Esto podría ir acompañado de un mecanismo de licencia legal para recaudar derechos de autor de las empresas de IA que aún quieran utilizar estos datos.

Thouvenin afirma que tiene sentido que el IPI redacte un proyecto de ley más detallado para su examen parlamentario. «La mayoría de la clase política no tiene un conocimiento profundo de la legislación sobre derechos de edición. Es un tema muy técnico», reconoce.

Asimismo, advierte de que cualquier cambio legislativo debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a los diferentes y aún desconocidos casos de uso de la IA en el futuro, a medida que la tecnología evolucione. «¿Quién sabe qué nos deparará la IA en el futuro?», se pregunta.

La Digital Society —una organización suiza sin ánimo de lucro que promueve los derechos de los consumidores en el espacio digital— alerta contra las normas tan estrictas que «generan mucha burocracia, pocos ingresos y daños considerables», en forma de empresas de IA que dan la espalda a Suiza.

Otros países también están abordando el impacto de la IA en la propiedad intelectual, ya sea a través de la legislación (como la UE) o, más comúnmente, a través de los tribunales, especialmente en Estados Unidos. El temor es que esto pueda crear un arbitraje legal, y que los países más draconianos se conviertan en lugares menos favorables para las empresas globales de IA.

La industria mediática lucha

Hay juristas, como David Rosenthal, socio del bufete Vischer, que sostienen que incumbe a las empresas de medios de comunicación adaptar sus modelos de negocio al gigante de la IA. «La historia demuestra que las estrategias defensivas para proteger los privilegios existentes rara vez tienen éxito frente al progreso tecnológico a largo plazo», escribió en un artículo publicado en el sitio web de la empresa.

Los medios de comunicación suizos, por su parte, están decididos a seguir luchando.

En abril, las asociaciones de editores de medios de comunicación de Suiza, Alemania, Austria y Luxemburgo emitieron conjuntamente la Declaración de Zúrich, en la que exigían a las empresas de IA que respetaran la transparencia, la atribución de fuentes, la remuneración, la rendición de cuentas y la igualdad de trato de los medios de comunicación.

«Sin unas normas claras sobre cómo interactúa la IA con los contenidos periodísticos, el modelo de negocio del periodismo se verá erosionado. La propiedad intelectual debe respetarse plenamente y en la era digital también debe garantizarse la protección de los derechos de autor de los contenidos periodísticos», afirmó el grupo en dicha declaración conjunta.

Editado por Gabe Bullard. Adaptado del inglés por Lupe Calvo. Revisado por Carla Wolff.

