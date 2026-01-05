Inteligencia artificial en Suiza: novedades para este 2026

A partir de mayo de 2026, el Hospital Universitario de Lausana (CHUV) empezará a probar la IA generativa en su servicio de urgencias. EPFL

La inteligencia artificial en 2026 seguirá transformando Suiza: habrá mejoras en el modelo helvético de inteligencia artificial Apertus, llegará a los hospitales la inteligencia artificial generativa y la soberanía tecnológica será una prioridad política.

En el nuevo año, la inteligencia artificial generativa se extenderá a nuevos ámbitos de la vida en Suiza: desde hospitales e instituciones públicas hasta pequeñas y medianas empresas. El Gobierno intentará limitar los riesgos de la discriminación algorítmica. Y a medida que más naciones alcancen la soberanía tecnológica, Suiza podría actuar como mediadora en los debates internacionales sobre la gobernanza de la inteligencia artificial (IA).

Para hacernos una idea de los cinco grandes avances que en el campo de la IA se producirán en Suiza en 2026, hemos hablado con Thilo Stadelmann, profesor de IA y Aprendizaje Automático en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich.

1. Un modelo suizo de IA, más cercano a las personas

En 2025 Apertus ha sido la noticia más importante sobre IA en Suiza. Se trata del primer gran modelo de lenguaje (LLM) del país, público, multilingüe y totalmente de código abierto, que se lanzó en septiembre.



>> Sobre Apertus:

Este LLM se desarrolló como parte de la Iniciativa Suiza de IA, que la Confederación ha financiado con 20 millones de francos suizos hasta 2028. Con mejoras técnicas y nuevas aplicaciones concretas, en 2026 seguirá siendo el centro de las noticias sobre IA.

«Por primera vez, la IA es verdaderamente abierta, desde los scripts de entrenamiento hasta cada token [fragmento de palabras], y esto no solo refuerza el código abierto, sino que también permite a miles de ingenieros [e ingenieras] en Suiza aprender a crear modelos básicos de IA, una habilidad que, hasta ahora, solo estaba al alcance de unos pocos laboratorios en Estados Unidos y China», afirma Stadelmann.

Diseñado principalmente para empresas y centros de investigación, Apertus ya ha superado el millón de descargas desde su lanzamiento. En 2026, el equipo de desarrollo se centrará en las funciones más relevantes para quienes lo utilicen. «Queremos crear todo un ecosistema en torno a Apertus, eso es lo que tendrá un impacto realmente profundo», explica Alexander Ilic, director del Centro de Inteligencia Artificial del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich (ETHZ).

Sin embargo, y según Stadelmann, el mayor impacto económico de la IA en Suiza no vendrá tanto de los grandes proyectos emblemáticos, sino de los cientos de iniciativas en las que participan empresas pequeñas y medianas e institutos de investigación que rara vez aparecen en los titulares. Stadelmann menciona una empresa emergente de Zúrich que quiere utilizar la IA para retransmitir en directo eventos culturales, una especie de «Netflix de las artes escénicas» que, si tiene éxito, podría dar lugar a una nueva plataforma mediática suiza. «Proyectos como estos son los que tienen un mayor potencial para crear valor y puestos de trabajo», señala.

2. Los hospitales suizos prueban la IA generativa con pacientes

Utilizando Apertus como base la Iniciativa Suiza de IA, en 2026 también se centrará en modelos especializados sobre todo en el ámbito médico. En mayo, el Hospital Universitario de Lausana (CHUV) comenzará a probar Meditron, un LLM médico suizo diseñado para ayudar al personal sanitario a tomar decisiones clínicas, empezando por las salas de urgencias.

En 2025 más de 300 profesionales de la salud evaluaron Meditron. Utilizaron para ello casos clínicos hipotéticos. «Esta participación dice mucho del gran interés que suscita esta tecnología, pero también del escepticismo hacia los resultados que proporciona», apunta Noémie Blanco Boillat, médica e investigadora que colabora con el Centro de Ciencia de Datos Biomédicos, que coordina los proyectos de implementación de IA en el CHUV.

Según Mary-Anne Hartley, profesora del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana y coordinadora del proyecto Meditron, muchos LLM comerciales utilizados en medicina han demostrado ser poco fiables porque —por motivos de privacidad— no pueden entrenarse con datos sensibles de pacientes. De todos modos, más del 70 % de los y las médicos de los países que participan en el proyecto Meditron manifiestan que ya utilizan herramientas como ChatGPT en la práctica clínica.

La principal ventaja de los modelos de código abierto es que pueden adaptarse a las necesidades específicas de los hospitales y ejecutarse de manera local. Esto permite utilizar datos confidenciales de los y las pacientes sin enviarlos a servidores externos. «Los modelos abiertos nos permiten proporcionar mucha más información contextual y aumentar la calidad de las respuestas sin violar la privacidad», reconoce Hartley.

3. La soberanía tecnológica en el centro de la agenda

En 2025, la soberanía tecnológica pasó de ser un tema especializado a convertirse en una prioridad política en Suiza y Europa, impulsada por un entorno geopolítico cada vez más inestable y la imprevisibilidad de la Administración Trump en Estados Unidos.

«El Gobierno ha reconocido que no es buena idea depender de otros países para el funcionamiento de las infraestructuras básicas», afirma Stadelmann, refiriéndose al hecho de que la mayoría de las herramientas digitales son explotadas por empresas con sede en otros países.

En 2026, el Gobierno suizo trabajaráEnlace externo para identificar los riesgos en materia de seguridad y política exterior y propondrá medidas de seguridad. Mientras tanto, la Administración federal tendrá que seguir nuevas directricesEnlace externo para reducir la dependencia de proveedores individuales (a menudo de EE. UU.) y trabajar para reforzar el control sobre la infraestructura digital y los datos.

>> El camino de Suiza hacia la soberanía de la IA es larga y tortuosa. Las razones en este artículo:

Proyectos como Apertus encajan en esta estrategia a largo plazo, pero sigue habiendo contradicciones claras. «Hablamos, por un lado, de soberanía tecnológica, pero, por otro, seguimos dependiendo de unos pocos grandes actores extranjeros», asegura Stadelmann.

Durante los próximos dos años, la Confederación gastará 140 millones de francos en renovar las licencias de Microsoft. Se considera que cambiar de proveedor es «demasiado arriesgado y costosoEnlace externo», pero el Gobierno está evaluando alternativas

4. Más garantías contra la discriminación por IA

Tras algunas dudas sobre el enfoque, Suiza ha decidido no promover una ley general sobre IA similar a la Ley de IA de la Unión Europea (UE), que impone requisitos estrictos a los sistemas de IA de alto riesgo que podrían perjudicar a las personas. La Confederación, en su lugar, ratificará el Convenio sobre IA del Consejo de Europa y adaptará la legislación nacional en consecuencia. Las autoridades, para finales de 2026, desarrollarán medidas —vinculantes y no vinculantes— en ámbitos sensibles como la sanidad y la movilidad autónoma.

El riesgo de discriminación algorítmica aumenta con el uso cada vez mayor de la IA en ámbitos como la contratación o el acceso al crédito. Esto ocurre cuando los modelos de IA producen resultados sesgados o injustos que perjudican sistemáticamente a determinadas personas o grupos. La ministra del Interior, Elisabeth Baume-Schneider, ha declarado a Swissinfo que Suiza se ha

comprometido a hacer más el próximo año para proteger a la población de la discriminación de la IA.

Stadelmann cree que debe regularse cualquier innovación que genere importantes cambios en la sociedad. Aunque considera que las leyes deben regular sobre todo los modelos de negocio. «El mayor riesgo para la sociedad no es la tecnología en sí, sino los modelos de negocio que utilizan la IA para maximizar la atención y crear adicción. Ya vemos las consecuencias en la gente joven», dice, refiriéndose a los efectos de las redes sociales que utilizan algoritmos de IA para mantener a la juventud enganchada a sus plataformas.

5. Trabajando hacia la Cumbre sobre IA en Ginebra en 2027

En 2027, Suiza acogerá la Cumbre Mundial de Acción sobre IAEnlace externo en Ginebra, un evento que refuerza la ambición del país de posicionarse como líder en el ámbito de la gobernanza tecnológica. La elección de la ciudad anfitriona no es casual: Ginebra es sede de numerosas organizaciones internacionales y lleva mucho tiempo siendo un centro de mediación mundial. Al proponer la celebración de la cumbre sobre IA en Ginebra, el consejero federal Albert Rösti, reconoció: «Estoy convencido de que Suiza debe mostrar cómo puede contribuir al mundo».

>> Suiza quiere participar en las decisiones mundiales sobre la IA. Pero sin formar parte de la Unión Europea corre el riesgo de ser excluida de las iniciativas más importantes:

Los preparativos comenzarán a principios de 2026, momento en el que también se darán a conocer sus costes. Mientras tanto, Suiza ya está cooperando con la India en la cumbre de 2026 que a finales de febrero se celebrará en Nueva Delhi.

Para Stadelmann, la cumbre de Ginebra es una oportunidad para ir más allá de la regulación técnica y promover un marco global que se centre en preservar la dignidad humana, la autonomía y las relaciones sociales de calidad en la era de la IA. «Gracias a su neutralidad y tradición humanitaria, Suiza podría reunir a diferentes actores, tal y como ocurrió con los Convenios de Ginebra», concluye.

Artículo editado en italiano por Gabe Bullard, adaptado al español por Lupe Calvo y revisado por Patricia Islas.

