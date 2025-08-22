Just Eat recurre a robots suizos para repartir sus pedidos

Just Eat va a experimentar con robots suizos para repartir comida a domicilio. Keystone-SDA

Una de las plataformas de reparto de comida a domicilio más grandes del mundo, Just Eat Takeaway, ha recurrido a una empresa suiza para experimentar con entregas a domicilio robotizadas.

RIVR, una empresa derivada del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich (ETH), ha sido seleccionada para llevar a cabo la fase piloto en Suiza.

«Junto con Just Eat Takeaway.com, estamos trabajando en una nueva generación de entregas robóticas, comenzando en Suiza», escribió RIVR en su web. «Tenemos previsto introducir más robots en otras ciudades europeas a finales de año, con una posible expansión a tiendas minoristas y tiendas de conveniencia».

Durante la fase de prueba, los robots —equipados con cuatro extremidades capaces de subir y bajar escaleras y provistos de ruedas para desplazarse por espacios urbanos complejos— entregarán los pedidos de los clientes de Just Eat en nombre del restaurante Zekis World, situado en Oerlikon (una localidad próxima a Zúrich).

Durante los primeros 30 días, estos robots de transporte serán supervisados. En una segunda fase, todo el proceso se supervisará de forma remota, desde un centro de control alejado de los robots.

Los robots de RIVR circulan a una velocidad máxima de 15 km/h y son visibles para el tráfico y los peatones gracias a luces y una bandera. Gracias a la inteligencia artificial, son capaces de adaptarse a su entorno, evitando obstáculos como cubos de basura, césped y transeúntes, afirma el equipo de investigación.

Además, están diseñados para realizar entregas de forma rápida y fiable incluso con lluvia, nieve o viento fuerte.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.