La inteligencia artificial está transformando el mercado laboral

Las personas cada vez van a interactuar más con la IA en el entorno laboral. Keystone-SDA

La expansión de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito laboral amenaza con crear un mercado laboral de dos velocidades. La experiencia en IA se está convirtiendo en una competencia esencial para las empresas que contratan personal.

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7 minutos

Matthew Allen

Escribo sobre el rápido desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial y su posible impacto en la sociedad. Natural de Inglaterra, pasé algún tiempo trabajando para la BBC en Londres antes de trasladarme a Suiza para incorporarme a SWI swissinfo.ch. Otro idioma: 1 English en How artificial intelligence is shaping the Swiss job market original leer más How artificial intelligence is shaping the Swiss job market

En Suiza, más de 80.000 millones de francos (98.500 millones de dólares) en salarios están directamente vinculados a personas capaces de aprovechar la IA en beneficio de las empresas para las que trabajan. Eso es lo que ha puesto de manifiesto un estudio de la Asociación Suiza de Trabajadores.

Un anuncio para cubrir el puesto de responsable de comunicación en el banco Sygnum dice así: «Se prefieren personas con experiencia en IA. En su trabajo diario, debe tener, como mínimo, experiencia práctica en el uso de diversas herramientas de IA. Se dará prioridad a quien pueda demostrar un uso práctico de la IA orientada a resultados».

Los anuncios de empleo suizos que exigían competencias en IA el año pasado aumentaron en unos 9.000, hasta alcanzar un nuevo récord de 25.000, según una encuesta de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC).

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Tras analizar anuncios recientes de empleo, Swissinfo ha constatado varias ofertas de este tipo. El fabricante de calzado On busca personas que «utilicen habitualmente la IA agéntica [que puede lograr un objetivo específico bajo poca supervisión. También conocida como IA autónoma] para mejorar los flujos de trabajo creativos». La marca de ropa North Face busca personas con «interés y capacidad para aplicar herramientas de IA con el fin de mejorar los flujos de trabajo, automatizar tareas repetitivas y optimizar la producción de contenidos de forma eficiente».

Un reto para las empresas

El gigante farmacéutico Roche busca a alguien que tenga «un profundo conocimiento de las aplicaciones de IA generativa» para «actuar como arquitecto de la visión, la gobernanza y la implantación de comunicaciones basadas en IA» para la marca de la empresa.

La mayor demanda de competencias en IA proviene de los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones. El sector que muestra menor urgencia por contar con personal competente en IA es el sector público.

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Las ofertas de empleo específicas en IA, en Suiza, siguen representando solo el 1,8 % del total de las ofertas de trabajo. PwC, sin embargo, añade que «la IA se está abriendo paso en toda la economía, desde los sectores industriales tradicionales hasta los servicios intensivos en conocimiento».

A largo plazo, el impacto de la IA en el mercado laboral suizo vendrá determinado por varios factores, como son la formación, la educación y la regulación.

Para la Asociación Suiza de Trabajadores, el mayor reto del mercado laboral suizo no es la tecnología en sí misma, sino la rapidez con la que las empresas, el sistema educativo y la población activa desarrollan nuevas competencias. «Que [la IA] conduzca a una mayor prosperidad o a una mayor incertidumbre no lo decidirán los algoritmos, sino las decisiones de las empresas, la clase política y los educadores», dicen.

Hasta ahora, las empresas siguen explorando todo el potencial y las limitaciones de esta tecnología en constante evolución. Y la integración de la IA en diversos sectores empresariales es un proyecto de ensayo y error en curso.

Se minimiza la amenaza de la IA

Casi medio millón de personas en el mundo han sido despedidas como consecuencia de la IA, según la página web ailayoffs.liveEnlace externo. Sin embargo, los temores iniciales de que los algoritmos de IA expulsaran a las personas del mercado laboral, en algunos casos, se han visto contrarrestados por la realidad.

En junio, la empresa de reservas de vacaciones en línea Lastminute.com, con sede en Ámsterdam y en la localidad suiza de Chiasso, anunció que va a reducir su plantilla mundial en un 25 % para centrarse en su estrategia de IA.

En el otro lado de la balanza nos encontramos con que el fabricante de automóviles estadounidense Ford ha vuelto a contratar a más de 300 inspectores de calidad después de que las cámaras con inteligencia artificial no lograran igualar la capacidad humana para detectar de manera fiable defectos de forma, tal y como ha dado a conocer Bloomberg.

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También se ha acusado a otras empresas de culpar falsamente a la IA de despidos que se han realizado por otras razones.

Así, durante la India AI Impact Summit [Cumbre india sobre el impacto de la IA] celebrada en febrero, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, explicó a CNBC-TV18: «No sé cuál es el porcentaje exacto, pero existe cierto AI washing, en el que se culpa a la IA de despidos que se habrían llevado a cabo de todos modos».

El Ai washing o lavado de IA es una táctica de marketing en la que las empresas utilizan el término IA de manera abusiva o exagerada para promover sus productos, sin que estos cuenten realmente con funcionalidades significativas de IA.

Mejorar el rendimiento

La IA, asimismo, está asumiendo tareas humanas, aunque bajo supervisión. SwissBus, la división de transporte de Swiss Post, a través de Amigo —su flota de autobuses sin conductor— comenzará a transportar a gente el año que viene.

Aunque la normativa suiza de transporte, de momento, seguirá exigiendo que los autobuses Amigo lleven a bordo a una persona de seguridad, que pueda intervenir si las cosas empiezan a ir mal.

Según ha declarado a Swissinfo el sindicato Syndicom, «a corto plazo, la amenaza de la IA debe ponerse en perspectiva, especialmente en el sector del transporte. A pesar de todos los anuncios, la tecnología todavía no está lo suficientemente madura como para transportar a personas sin personal humano». Aunque, «a largo plazo, existe un riesgo real de que Swiss Post utilice el mayor despliegue de la IA para acelerar su política de reducción de plantilla», reconoce el sindicato.

PwC distingue entre las empresas que utilizan la IA simplemente para sustituir a las personas en tareas repetitivas y aquellas otras que emplean la tecnología para mejorar el rendimiento con nuevos productos y servicios. Las empresas más eficientes podrían acabar contratando a más personas y pagándoles más, afirma el gigante de la consultoría empresarial.

«Lejos de ser una amenaza para el empleo, cuando se utiliza para impulsar el crecimiento y acceder a nuevos mercados, la IA puede ayudar a crear puestos de trabajo. Los salarios también están creciendo más rápidamente en las empresas más expuestas a la IA, lo que sugiere que los beneficios se comparten con los trabajadores», según el Barómetro Global del Empleo en IA 2026 de PwC.

El informe también señala que la IA está haciendo que algunas empresas den prioridad a otros valores. «Los empleadores valoran, cada vez más, habilidades como el pensamiento crítico, los conocimientos sobre IA, los conocimientos especializados, la comunicación y la capacidad de supervisar y verificar los resultados de la IA, en lugar de limitarse a realizar tareas repetitivas».

Así pues, aunque a los trabajadores se les aconseja que aprendan a utilizar la IA y se sitúen en una posición privilegiada, es probable que, a medida que los algoritmos se encarguen de las tareas rutinarias que requieren menos creatividad, cobren mayor valor habilidades humanas, como la empatía, el criterio y el liderazgo.

Artículo editado por Gabe Bullard; y adaptado al español por Lupe Calvo. Revisado por Carla Wolff.

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