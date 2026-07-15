¿Por qué nadie quiere un centro de datos al lado?

Una protesta contra el proyecto del centro de datos «Stargate» en Saline, Míchigan. Los vecinos temen que aumenten las facturas de electricidad y se reduzca el suministro de agua. Jim West / Science Photo Library

La inteligencia artificial y los servicios digitales exigen cada vez más centros de datos y de mayor tamaño. Las cifras muestran claramente por qué estas instalaciones se han convertido en un tema cada vez más polémico en Suiza y otros países.

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Durante varias décadas, los centros de datos han fungido como un motor clave de Internet, pero pasaban prácticamente desapercibidos para las poblaciones. Sin embargo, a medida que se multiplican y su tamaño es mayor, lo que resulta indispensable para responder a la demanda que imponen los servicios de inteligencia artificial (IA), estos centros han comenzado a toparse con la oposición de la ciudadanía. Las comunidades se preocupan cada vez más en todo el mundo por el consumo intensivo de agua, electricidad y por el terreno que requieren estas instalaciones.

Suiza, uno de los países con mayor densidad de centros de datos a nivel internacional, experimenta tensionesEnlace externo por esta causa. Recientemente, un grupo de activistas medioambientales montó un campamento de protestaEnlace externo cercano a un centro de datos que está previsto construir en Beringen, en el cantón de Schaffhausen.

Las inquietudes populares tienen fundamento. Un informeEnlace externo reciente de las Naciones Unidas (ONU) reveló que, en 2030, la inteligencia artificial (IA) podría consumir una cantidad de agua equivalente a la que abastece hoy a 1.300 millones de personas anualmente. Y requeriría el triple de la electricidad que consumen anualmente Pakistán, Bangladés y Nigeria, en conjunto.

Pese a ello, las inversiones en los centros de datos siguen creciendo. En 2025, las principales empresas tecnológicas globales invirtieron alrededor de 400.000 millones de dólares en este tipo de centros, adicionales a la inversión total canalizada al sector energético africano ese mismo año. La Agencia Internacional de la Energía (AIEEnlace externo), prevé que este presupuesto supere los 700.000 millones de dólares en 2026.

En Estados Unidos, diversos estados están analizando posibles restricciones o moratorias para la instalación de nuevos centros. El trabajo de oposición realizado por distintas comunidades locales ha jugado un papel importante en la cancelación de numerosos centros de datos previstos. Debates similares también han tenido lugar en Irlanda, Países Bajos, Brasil y Alemania.

Los siguientes cinco gráficos explican claramente por qué los centros de datos se han convertido en una forma de infraestructura digital controvertida y por qué razón este debate ha alcanzado a Suiza.

1. Suiza es una nación destacada en materia de centros de datos

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Existen más de 11.000 centros de datos a nivel mundial. En cifras absolutas, Estados Unidos es el país con más relevancia, seguido de Reino Unido, Alemania y China, según información de la ONU. Sin embargo, si se considera la talla de la población, Suiza es uno de los países con mayor densidad de centros de datos a nivel global, según la misma fuente. Hay unos 13 centros de datos en territorio helvético por cada millón de habitantes (comparados con los 12 centros por millón de habitantes que hay en Estados Unidos).

La concentración que existe en Suiza no es fortuita. Los centros de datos precisan de un suministro eléctrico fiable, una conectividad d alta velocidad asegurada y de estabilidad política. Tres condiciones que Suiza reúne. Las empresas operadoras también tienen el beneficio de estar cerca de otros mercados europeos y de acceder a una mezcla energética que es más barata y amigable con el medioambiente en materia de emisiones de carbono.

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Mostrar más IA suiza ¿Podrá Suiza satisfacer la demanda energética de los centros de datos? Este contenido fue publicado en Los centros de datos se están multiplicando en Suiza, al igual que lo hace la preocupación de la población y las empresas eléctricas por su elevado consumo energético. leer más ¿Podrá Suiza satisfacer la demanda energética de los centros de datos?

La presencia de grandes firmas tecnológicas basadas en la región de Zúrich es otro de los motoresEnlace externo que ha generado el auge del establecimiento de centros de datos en Suiza. La neutralidad política y las rigurosas normas de soberanía de datos que hay en Suiza atraen a empresas que buscan un almacenamiento de datos alternativo al que ofrecen Estados Unidos, China o la Unión Europea (UE).

De acuerdo con la AIE, los centros de datos ya existentes atraen nuevas inversiones. Una dinámica que ha dado como resultado una mayor concentración de los centros de datos en un grupo pequeño de países, entre los que se incluye Suiza.

2. La IA catapulta la demanda de electricidad a niveles históricos

Gráfico: Kai Reusser, Swissinfo

La demanda eléctrica mundial que generan los centros de datos aumento un 17% el año pasado, alrededor de seis veces más que la demanda general, según estimaciones de la AIE. Y para el 2030, el consumo energético de los centros de datos podría más que duplicar el nivel actual.

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los motores más importantes del crecimiento. La AIE estima que el consumo eléctrico exclusivamente de los servidores de IA se triplicará de aquí al 2030. Como referencia, un solo gabinete de servidores optimizados para la IA consume aproximadamente la misma electricidad que 65 hogares en un año.

Por ejemplo, entrenar y mantener en operación a los grandes modelos lingüísticos exige una gran potencia de cálculo. La comunidad investigadora estima que el GPT-4 requirió varias decenas de

gigavatios-hora de electricidad durante su fase de entrenamiento. La ONU calcula que cada búsqueda promedio realizada a través de la IA consume 10 veces más electricidad que una búsqueda tradicional en la web.

Por ahora, Suiza ha estado menos expuesta que otros países más grandes porque una parte importante de sus centros de datos dan soporte a servicios que están resguardados en la nube, y no a estructuras de entrenamiento de IA. Pero los proyectos vinculados a la inteligencia artificial ganan terreno: Lugano ya es sede de un superordenador que entrena a Apertus, el modelo grande de lenguaje (LLM) de origen suizo. Basilea, por su parte, inauguró una estructura computacional de IA de alto rendimiento. Aunque no ha recibido el nombre oficial de instalación de «IA», los planes del controvertido centro de datos de Beringen anticipan que su misión será dar soporte a las cargas de trabajo de computación de alta densidad, lo que incluye actividades con IA.

Para operar a plena capacidad, la instalación planeada -cuya talla es equivalente a 2,5 campos de fútbol- requerirá una cantidad de electricidad equivalente al 75% de la consumida hoy por todo el cantón, advierte la interpelación interpuesta por el miembro del Consejo Cantonal de Schaffhausen, Maurus Pfalzgraf.

Además de Suiza, otros países europeos también se enfrentan ya a las elevadas demandas energéticas que requieren los centros de datos. En Irlanda, una serie de nuevas conexiones de centros de datos ubicadas en Dublín han sido limitadas durante varios años porque preocupa a la gente que exista una potencial sobrecarga de la red eléctrica y más riesgo de apagones.

Las personas políticas en Irlanda analizan medidas como la imposición de un gravamen exclusivo para los centros de datos que permita compensar los costos adicionales que impondrán al sistema eléctrico, porque evitar que esto repercuta en el presupuesto de los hogares.

3. El auge de los centros de datos suizos es impulsado por instalaciones a gran escala

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Las nuevas instalaciones son cada vez más grandes, consumen más energía y registran una mayor concentración. Un estudio realizado recientemente por la Oficina Federal de Energía de Suiza (SFOE) evidenció que el requerimiento de electricidad de los centros de datos helvéticos repuntó casi 20% desde 2019. En 2024, en particular, los centros de datos consumían el 3,6% de la electricidad del país, que es aproximadamente lo que necesita la compañía de Ferrocarriles Federales Suizos para que la totalidad de sus trenes circulen durante un año.

El estudio de la SFOE precisa que para finales de la actual década, los centros de datos de Suiza podrían consumir más del 5% de la electricidad del país, lo que supone un incremente equivalente al consumo de unos 180.000 hogares al año.

La mayor parte de este incremento provendría de instalaciones a gran escala, conocidas como «hiper escaladores», que suelen ser gestionados por gigantes de la tecnología como Amazon, Microsoft, Google y Meta. Así, el consumo eléctrico suizo casi se duplicaría en 2030. En el caso de los centros de datos más pequeños y especializados, se prevé que su consumo eléctrico se mantenga estable.

4. La huella hídrica de los centros de datos suizos es una de las más altas del mundo

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Otro de los grandes impactos de los centros de datos está relacionado con su significativa huella hídrica, ya que son instalaciones que requieren grandes cantidades de agua para la refrigeración, y la generación de la electricidad que usan también depende del agua.

En Suiza, el centro de datos de Beringen utilizaría unos 55.000 metros cúbicos de agua cada año para la refrigeración, lo que equivale aproximadamente al consumo de 1.000 personas.

El consumo eléctrico de los centros de datos generó una huella hídrica estimada en 4,5 billones de litros a nivel global en 2025. En 2030, esta huella hídrica podría duplicarse, alcanzando una magnitud semejante a los requerimientos básicos de agua de 1.300 millones de personas en el África subsahariana.

Comunidades del mundo entero ya padecen las consecuencias de una escasez de agua provocada por los centros de datos. Por ejemplo, las autoridades de MéxicoEnlace externo han impulsado la creación de centros de datos que están provocando cortes eléctricos y racionamientos de agua que afectan a la gente.

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Mostrar más IA suiza Cómo los centros de datos de IA ponen bajo presión los recursos hídricos de Suiza Este contenido fue publicado en La IA y las tensiones geopolíticas aceleran la construcción de centros de datos en la Confederación, impulsando la demanda de infraestructuras digitales que consumen grandes cantidades de agua. leer más Cómo los centros de datos de IA ponen bajo presión los recursos hídricos de Suiza

A Suiza, los centros de datos le colocan en una paradoja. Su mezcla energética es una de las más limpias del mundo, gracias a la energía hidroeléctrica que utiliza. Pero esto también implica que tiene una de las huellas hídricas más elevadas por unidad de electricidad: más del doble de la media global, según las estadísticas de la ONU.

Los desvíos de agua que son necesarios para producir más electricidad suelen impactar los caudales de algunos ríos. A esto se suma que los embalses también pueden perder cantidades de agua significativas por concepto de evaporación, especialmente en los periodos más secos y calurosos del año, revela la investigadora.

Por ello, incluso los centros de datos que se jactan de un «consumo de agua cero» para la refrigeración, sí poseen una huella hídrica derivada de la electricidad que utilizan.

5. Los centros de datos suizos generan menos emisiones, a diferencia de otros lugares

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Si bien los centros de datos consumen una gran cantidad de energía, su impacto climático depende sobre todo de cómo se produce la electricidad que utilizan.

Suiza destaca en este ámbito. Es un país con una de las huellas de carbono más bajas debido a que utiliza intensivamente energía hidroeléctrica y nuclear, que no son emisoras de C02.

A nivel global, el panorama es otro. Aunque se realizan grandes inversiones en energías renovables y en fuentes de energía que generan bajas emisiones de carbono, las emisiones totales vinculadas al consumo eléctrico de los centros de datos podrían duplicarse en 2030.

En Estados Unidos, los generadores de diésel de los centros de datos generan contaminación atmosférica, problemas respiratorios y mortalidad prematura, según un análisis publicado por The Washington PostEnlace externo.

Y conforme los centros de datos se sigan expandiendo, es altamente probable que el debate sobre su impacto en los recursos naturales y también en la salud pública cobre más brío.

Los centros de datos, un reto estructural para España y Latinoamérica El inexorable avance de la IA es uno de los principales desafíos que encaran España y América Latina en materia de infraestructura y energía. Un grupo de especialistas participó en España en la mesa redonda «Centros de datos 360º: sostenibilidad, regulación y desafíos geoestratégicos» esta primavera, en donde coincidieron en que el acceso a la red eléctrica es la principal limitante de los centros de datos en España, poniéndole en desventaja con respecto a Gran Bretaña, Países Bajos, Francia o Alemania. Para que Europa siga avanzando en este ámbito sin incumplir su responsabilidad climática, la comunidad experta anticipa la creación de compromisos vinculantes que lleven a los centros de datos a aprovechar al máximo el calor residual de los entornos urbanos o industriales, para reducir su huella carbónica. En América Latina, la consultora McKinsey afirma que la región avanza a gran velocidad en materia digitalización y dispone de energía abundante y competitiva para seguir el ritmo de la demanda. Refiere que México, Argentina, Brasil y Chile tienen el potencial necesario para consolidarse como centros globales de infraestructura digital de primer nivel. Sin embargo, algunas comunidades locales empiezan a quejarse de que las autoridades no están ponderando el impacto que esta expansión tendrá para las poblaciones.

Artículo editado por Gabe Bullard y adaptado al español por Andrea Ornelas y Patricia Islas

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