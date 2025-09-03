Suiza presenta una alternativa transparente a ChatGPT

Apertus LLM está concebido como un Modelo de Lenguaje Grande (LLM) de IA fiable e inclusivo. Keystone / Ennio Leanza

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Suiza ha entrado en la carrera de la inteligencia artificial (IA) con el lanzamiento de un Gran Modelo Lingüístico local para ofrecer una alternativa a empresas como ChatGPT, Llama y DeepSeek.



5 minutos

Diseñado por destacadas universidades suizas, el LLM Apertus es comparable al modelo Llama 3 de Meta a partir de 2024. Desde entonces, Meta y otros rivales han producido versiones más avanzadas.

Pero el equipo suizo insiste en que no intentan competir con los presupuestos multimillonarios pioneros estadounidenses. Están dispuestos a sacrificar las últimas novedades destinadas a los usuarios en general en favor de un sistema de IA más seguro y accesible para la investigación científica y el comercio.

«Nuestro objetivo es proporcionar un modelo de IA digno de confianza, soberano e inclusivo», dijo Martin Jaggi, profesor de aprendizaje automático en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL).

Alucinaciones y sesgos

El ritmo frenético de la innovación en IA desde la publicación del ChatGPT de OpenAI en 2022 ha hecho que empresas punteras, como Anthropic, publiquen un aluvión de Grandes Modelos Lingüísticos (LLM, por sus siglas en inglés) cada año. Fuera de Estados Unidos, las plataformas chinas DeepSeek y Qwen y los modelos de la francesa Mistral han profundizado el abanico de opciones para los usuarios de IA.

Pero la carrera por el dominio de la IA también ha dejado un reguero de problemas: máquinas que alucinan o magnifican los sesgos humanos y una creciente lista de demandas por infracción de derechos de autoría sobre el material que las empresas utilizan para entrenar sus LLM.

La inteligencia artificial inspira tanto esperanzas de un futuro mejor como temores de causar daños a la sociedad si se la deja campar a sus anchas sin controles.

Una respuesta es producir sistemas de IA de código abierto disponibles públicamente para luchar por la cuota de mercado con rivales de propiedad privada.

Los LLM comerciales tienden a ampliar las fronteras de la innovación lanzando las plataformas más avanzadas. Los modelos de código abierto son de uso gratuito y permiten a las personas que los utilizan inspeccionar sus diseños para averiguar cómo generan las respuestas.

Algunos modelos, como DeepSeek de China, arrojan luz sobre cómo funcionan pero no sobre cómo se programaron. Es como ver a un chef preparar un plato sin saber qué lleva la salsa.

Mostrar más

Mostrar más El superordenador suizo Alps aplicará la IA a la ciencia Este contenido fue publicado en Alps, el nuevo superordenador suizo, proporcionará a los proyectos científicos lo necesario para aprovechar el potencial de la IA. leer más El superordenador suizo Alps aplicará la IA a la ciencia

Hito del código abierto

Apertus (de la palabra latina que significa «abierto») no deja nada a la imaginación en este sentido. Promete que todas las tuercas y tornillos están abiertos al escrutinio público, junto con su manual de diseño y la fórmula de la receta. Según Leandro von Werra, jefe de investigación de la comunidad de IA de código abierto Hugging Face,

«No es totalmente único, pero sigue siendo pionero dada su escala y la cantidad de computación utilizada para entrenar el modelo», declaró a Swissinfo. «

Los grupos de investigación y de programación, nuevas empresas y el sector público pueden descargar una copia de Apertus en sus propios servidores para crear proyectos. Este enfoque permite a las personas que los utilizan mantener el control sobre sus datos.

La escala y el éxito de las aplicaciones creadas sobre Apertus revelarán en última instancia el verdadero valor del LLM suizo. La comunidad científica ya está explorando proyectos en los campos de la salud, la educación y el clima.

Los grupos industriales suizos han acogido con satisfacción la iniciativa de IA de cosecha propia, en particular su enfoque en la seguridad de los datos. Sin embargo, advierten de que se enfrentará a una dura competencia por la atención comercial de un creciente abanico de poderosos rivales internacionales.

Mostrar más La máquina y la moral Suiza, una de las naciones líderes en el campo de la inteligencia artificial, enfrenta desafíos éticos. leer más La máquina y la moral

Competencia por su empleo

La Asociación Banquera Suiza cree que un LLM de creación propia tiene «un gran potencial a largo plazo» para la industria financiera, especialmente dada la necesidad de cumplir con las leyes locales de protección de datos y secreto bancario.

Sin embargo, algunos bancos suizos ya están construyendo proyectos de IA utilizando otros LLM. Por ejemplo, el mayor banco de Suiza, UBS, ya está trabajando con OpenAI y Microsoft.

Swissmem, que representa a las industrias helvéticas de ingeniería eléctrica y construcción de maquinaria, cree que un LLM suizo podría servir mejor a las empresas locales, ya que está construido para respetar la normativa europea sobre datos. Pero esto no garantiza que la industria suiza se lance en masa a por Apertus.

Los grupos usuarios potenciales evaluarán la rapidez, precisión y profundidad de las respuestas generadas por Apertus en comparación con otros LLM. Estos resultados se sopesarán con las ventajas de la transparencia del sistema y sus requisitos de seguridad de los datos.

«La experiencia demuestra que no existe una solución única que se adapte a todas las necesidades», declaró a Swissinfo el responsable de digitalización, innovación y tecnología de Swissmem, Adam Gontarz.

«Cada proyecto debe tener en cuenta las circunstancias y requisitos específicos de la empresa», añadió. «En algunos casos, las soluciones internacionales también pueden ser la opción más eficaz.»

Editado por Gabe Bullard/vdv/ts, adaptado por Patricia Islas

Mostrar más Debate moderado por Sara Ibrahim ¿Es la inteligencia artificial una ayuda o un perjuicio? ¿Debemos permitir que los ordenadores, cada vez más capaces de efectuar tareas que requieren inteligencia humana, actúen por nosotros? Únase al debate 3 Me gusta Ver la discusión

Edited by Gabe Bullard/vdv/ts

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI