IAG, matriz de British Airways e Iberia, oficializa su interés por TAP Air Portugal

El grupo IAG, empresa matriz de las aerolíneas British Airways e Iberia, oficializó el viernes su interés por la compañía aérea TAP Air Portugal, en pleno proceso de privatización.

De este modo, IAG se suma a Air France-KLM y Lufthansa en la competencia por invertir en la empresa portuguesa.

«IAG confirma haber presentado una declaración de interés a Parpública (la agencia portuguesa de gestión de participaciones del Estado), de acuerdo con el proceso gubernamental de privatización parcial de TAP», declaró un portavoz en un comunicado.

«Sin embargo, deberán cumplirse varias condiciones antes de que IAG pueda presentar una propuesta de inversión», añadió, sin dar más detalles.

El gobierno portugués desea concluir en 2026 la privatización de hasta el 49,9% del capital de TAP, que había sido renacionalizada en 2020 para afrontar las consecuencias de la epidemia del covid-19.

La aerolínea recibió en aquel entonces una inyección de 3.200 millones de euros (unos 3.680 millones de dólares) de fondos públicos a cambio de un plan de reestructuración.

Air France-KLM, que desea reforzar sus conexiones hacia Sudamérica, y Lufthansa, el primer grupo de transporte aéreo europeo, habían oficializado también su interés esta semana.

«Creemos que TAP tiene un gran potencial dentro de IAG», subrayó el portavoz del grupo.

«Nuestro historial demuestra cómo invertimos para fortalecer nuestras aerolíneas», añadió.

IAG publicó a principios de noviembre un beneficio neto en retroceso del 2,3% en el tercer trimestre, de más de 1.600 millones de dólares, con una facturación estable en 10.770 millones de dólares, y dio cuenta de una «cierta desaceleración» en sus vuelos hacia Estados Unidos.

