IAG eleva un 71% su beneficio trimestral, pero recorta sus previsiones por la guerra en Oriente Medio

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El grupo IAG, matriz de Iberia y British Airways, anunció este viernes un aumento del 71% en su beneficio neto del primer trimestre, aunque advirtió que el impacto de la guerra en Oriente Medio hará que las ganancias anuales sean «inferiores a lo que habíamos anticipado inicialmente».

«El primer trimestre se vio relativamente poco afectado por el conflicto», pero «prevemos que su impacto sea mayor durante el resto del año, a medida que se haga sentir el aumento del precio del combustible», señaló el grupo en un comunicado.

El beneficio neto de IAG, que también es propietaria de Vueling y Aer Lingus, se disparó un 71%, hasta los 301 millones de euros (353 millones de dólares), en los tres primeros meses del año.

Su facturación aumentó casi un 2%, hasta los 7.200 millones de euros (8.460 millones de dólares).

La guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel, provocó como respuesta el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, lo que desencadenó una caída brusca del suministro de hidrocarburos y un repunte de los precios del petróleo, con consecuencias especialmente fuertes para el sector aéreo.

«Estamos gestionando activamente la incertidumbre generada por el aumento del precio del combustible y su impacto, tomando las medidas necesarias en materia de ingresos, costes y capacidad», señaló el director ejecutivo Luis Gallego, citado en el comunicado.

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