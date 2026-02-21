Ian de la Rosa, deseando presentar ‘Iván & Hadoum’ en España tras llevarse el Teddy

2 minutos

Berlín, 21 feb (EFE).- El realizador Ian de la Rosa está «deseando» presentar su ópera prima ‘Iván & Hadoum’ en España tras haberse llevado el premio Teddy a la mejor película en el marco de la Berlinale, según dijo este sábado a EFE.

El almeriense dijo que él y el resto del equipo estaban «mega felices» y se sentían «privilegiados» de haber podido ganar para España un Teddy, el más consolidado entre los galardones europeos orientados hacia el colectivo LGTBI.

«Fue un abrazo muy cálido, hicimos la película intentando abrazar al espectador y hemos sentido este abrazo de vuelta con la gente de aquí, el público de aquí. Ha sido muy, muy bonito», dijo De la Rosa en la alfombra roja antes de la entrega del Oso de Oro de la Berlinale en la capital alemana.

Por su parte, Silver Chicón, que interpreta al protagonista, Iván, destacó la sorpresa con la que habían acogido el galardón. «Estamos como en la nube, aterrizando. Muy emocionados», resumió.

Según informó hoy la organización, la decisión de entregar Teddy a la mejor película a ‘Iván & Hadoum’ fue tomada por un jurado compuesto por Daniela Vega, Saagar Gupta, Skadi Loist, Sigal Yehuda y Ray Yeung.

‘Iván & Hadoum’, según dijo De la Rosa a EFE el día del estreno en el festival, es «una historia de amor clásica con personajes que no lo son», con la transexualidad, la inmigración o la precariedad laboral como telón de fondo.

La cinta cuenta la historia de dos personajes: Iván (interpretado por el artista multidisciplinar Chicón), un joven trans, algo que tan solo se apunta, sin subrayar, y Hadoum (la cantante Herminia Loh), una compañera en la envasadora en la que trabaja, una marroquí de segunda generación muy combativa, que lucha por lo que quiere.

También en los Teddy fue elegida como mejor documental ‘Barbara Forever’, de Brydie O’Connor, mientras que ‘TAXI MOTO’ de Gaël Kamilindi se erigió como mejor corto.

‘Der Heimatlose (Trial of Hein)’ fue galardonada con el Premio del Jurado de los Teddy, mientras que el premio especial se lo llevó la realizadora y guionista francesa Céline Sciamma. EFE

cph-prr-agr/agf

(vídeo)