IATA: 1.200 millones de dólares de ingresos aerolíneas siguen bloqueados en varios países

2 minutos

Ginebra, 10 dic (EFE).- A finales de octubre de este año, 1.200 millones de dólares (1.031 millones de euros) de ingresos de las aerolíneas seguían bloqueados en varios países, advirtió la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en un comunicado este miércoles.

Estos fondos corresponden a ingresos generados por la venta de billetes, servicios de carga y otras actividades en países que luego no los repatrían, en dólares, a las compañías aéreas, pese a que así lo estipulan acuerdos y tratados del sector, recordó IATA.

«Con márgenes bajos y costes importantes mayormente en dólares, las aerolíneas dependen de que los gobiernos cumplan este compromiso», subrayó el director general de la IATA, Willie Walsh.

La asociación de compañías aéreas matizó que ha habido una ligera mejora respecto a abril de este año y la cantidad bloqueada ha disminuido en 191 millones de dólares (164 millones de euros).

IATA destacó que el 93 % de estos fondos retenidos están en 26 países de África y Oriente Medio y solo diez países del mundo acumulan el 89 %.

Argelia lidera la lista con 307 millones de dólares (264 millones de euros) bloqueados.

El Líbano, por su parte, es el país de Oriente Medio con más fondos retenidos, 138 millones de dólares, mientras que Pakistán y Bangladés son las únicas naciones asiáticas con ingresos de aerolíneas bloqueados.

La asociación denunció que los gobiernos y los bancos centrales de algunos países someten a las aerolíneas a procedimientos «engorrosos o incoherentes» para obtener la repatriación y se retrasan en su aprobación.

Las restricciones también se deben, añadió, a la escasez o a la falta de divisas extranjeras.

En el caso de África y Oriente Medio, esto está provocado por la inestabilidad política y económica, explicó Walsh.

IATA representa a unas 360 aerolíneas que concentran el 80 % del tráfico aéreo mundial. EFE

ah/abc/psh