IATA: Guerra en Oriente Medio es una «oportunidad» para conectividad aérea latinoamericana

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Víctor Castelló

Santiago de Chile, 9 abr (EFE).- La guerra en Oriente Medio es una «oportunidad» para mejorar la conectividad aérea en Latinoamérica, una región que está generado «gran interés» entre los inversionistas, afirmó este jueves a EFE el vicepresidente regional para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Peter Cerdá.

«Es una región donde estamos viendo un gran interés por invertir (…) no solo por razones turísticas, sino también por razones económicas, de trabajo y oportunidades de negocio», indicó el directivo, que esta semana participó en Santiago de Chile en el foro ‘IATA Wings of Change Americas’.

A esto se suma que, debido a la guerra en Oriente Medio, iniciada tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero y extendida ya a una docena de países del Golfo Pérsico, las aerolíneas y los consumidores están dirigiendo su mirada a otros mercados.

«Cuando hay una un conflicto en una parte del mundo, las líneas aéreas buscan oportunidades para crecer en otras zonas. Lo estamos viendo aquí», aseguró Cerdá, que también es consejero delegado de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

Brasil batió su récord histórico de turismo internacional en 2025, superando los 9,28 millones de visitantes extranjeros, lo que representa un aumento superior al 37 % respecto a 2024, mientras que destinos caribeños como Punta Cana o Cancún «siguen siendo un boom», indicó el directivo.

«También estamos viendo compañías chinas que han decidido ampliar su oferta de vuelos hacia la región, lo mismo que aerolíneas de Australia, Italia, España o Alemania», apuntó.

Si las condiciones se mantienen y se eliminan «algunas barreras», la demanda va a seguir aumentando, pronosticó.

Según ALTA, el tráfico aéreo total de pasajeros desde, hacia y dentro de Latinoamérica alcanzó los 477,3 millones de personas en 2025, un crecimiento interanual del 3,8 %.

El número total de vuelos, por su parte, aumentó el 2 % interanual, mientras que la capacidad total de asientos creció el 3,1 % en 2025, de acuerdo a la asociación.

Los costos «más altos del mundo»

Entre los principales obstáculos que frenan la conectividad aérea en la región, según la IATA -que agrupa a más de 360 aerolíneas en todo el mundo-, se encuentran la saturación y la falta de inversión en la infraestructura aeroportuaria, así como los altos costos operacionales.

«No es normal es que América Latina tenga los costes más altos a nivel mundial», alertó Cerdá, quien aseguró que, en promedio, el 29 % de la tarifa total del billete de avión en Latinoamérica son impuestos, lo que equivale a unos 44 dólares, una cifra «por encima de lo que pagan los viajeros en Estados Unidos o en Europa».

Para el vicepresidente regional de IATA, Esta situación es especialmente preocupante en una región tan extensa, donde la red ferroviaria es muy limitada y la infraestructura vial tiene importantes déficits, tanto de cantidad como de calidad.

«El transporte aéreo es esencial para la conectividad y el bienestar social de nuestras comunidades en América Latina. No solo para mover personas, sino también para mover mercancías, alimentos y medicinas», afirmó.

De acuerdo a la organización, el 56 % de los aviones que actualmente aterrizan o despegan en la región lo hacen en aeropuertos congestionados, donde la infraestructura ha llegado a su límite.

«Tenemos gran preocupación por los aeropuertos secundarios porque no ha habido mucha inversión y ahora se están convirtiendo en aeropuertos importantes debido a que esas ciudades pequeñas están creciendo», reconoció Cerdá, quien indicó que el propósito de IATA es entablar diálogos con los Gobiernos de la región para tratar de hacer «más accesible» el transporte aéreo. EFE

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