IATA ofrece ayuda técnica para habilitar cuanto antes el principal aeropuerto de Venezuela

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Ciudad de Panamá, 29 jun (EFE).- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) habló este lunes de restablecer lo antes posible, incluso con infraestructura temporal, la operatividad regular del principal aeropuerto de Venezuela, situado en La Guaira, la zona más afectada por el potente doblete sísmico que asoló al país el pasado miércoles, y ofreció al Gobierno aporte técnico para ello.

«Nos hemos puesto a la disposición del Gobierno venezolano, sobre todo (las autoridades de Transporte, Turismo), para ver cómo podemos ayudar», dijo a EFE el vicepresidente regional de IATA para las Américas, Peter Cerdá.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe venezolano, han causado al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos, según los datos oficiales actualizados este lunes, que no incluyen cifras de desaparecidos.

El desastre golpea especialmente a La Guaira, la costa contigua a Caracas, donde numerosos edificios de apartamentos colapsaron total o parcialmente. Más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países buscan, junto a socorristas venezolanos, supervivientes bajo los escombros allí y también en Caracas, la capital.

La infraestructura del aeropuerto internacional Simón Bolívar, más conocido como Maiquetía y que permanece cerrado, «ha sufrido daños extensivos, tanto a la infraestructura de la terminal como la zona de movimiento de las aeronaves», comentó Cerdá.

Se mostró optimista en que en el corto plazo se podrá mantener una comunicación más constante con el Gobierno venezolano para establecer cómo la IATA puede aportar «a nivel técnico para poder evaluar y habilitar el aeropuerto» de Maiquetía «cuanto antes, aunque sea con infraestructura temporal».

«Es algo que nos pasó con el terremoto en Santiago de Chile hace varios años, que durante un periodo extenso la terminal no se podía utilizar porque requería arreglos y se tuvo que usar ‘tents’ o casas de campaña, una terminal temporal para poder operar», afirmó Cerdá.

La IATA representa a más de 370 compañías aéreas que concentran aproximadamente el 85 % del tráfico aéreo mundial, según sus datos. El Ejecutivo venezolano «ha sido eficaz en comunicar cuáles son los procesos para las solicitudes» de ingreso de ayuda humanitaria y ha colocado a la IATA «como un punto de contacto» para ello, aunque hasta ahora esa coordinación se ha desarrollado de Gobierno a Gobierno, explicó Cerdá.

Dado que «los vuelos regulares al país están afectados, algunos que se están operando al aeropuerto de Valencia», situado a unos 150 kilómetros de Caracas, que es «pequeño y se puede colapsar bastante rápido».

Cerda pidió paciencia a todos los venezolanos que están fuera de su país pero intentan regresar en este contexto de emergencia.

«porque en estos momentos la prioridad del Gobierno venezolano, y de muchos Gobiernos, es intentar recuperar el máximo número de humanos vivos, y poco a poco vamos viendo cómo podemos de habilitar el aeropuerto de Maiquetía dentro de una manera controlada, coordinada, y que se pueda hacer de una manera segura y eficiente», agregó. EFE

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