Ibáñez se pone al frente de Perú con el reto de clasificarse al Mundial 2026

3 minutos

Lima, 11 feb (EFE).- El entrenador argentino-peruano Óscar Ibáñez se presentó este martes como nuevo seleccionador interino de Perú con el objetivo de clasificarse para el Mundial 2026, para lo que debe remontar la mala racha que vive la Bicolor, última clasificada del grupo suramericano con una sola victoria y tres goles en 12 partidos.

«Somos hombres de retos y estamos confiados en que podemos clasificar, así me lo hicieron notar los jugadores», dijo Ibáñez en su primera rueda de prensa como seleccionador.

Durante la misma, agregó que el acuerdo de permanencia al que ha llegado con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es «hasta el final de este proceso» de eliminatorias para el Mundial 2026, que confía en que termine con la clasificación.

«Es lo único que nos preocupa y nos ocupa, no vemos más allá. Todo en lo que se pueda aportar además de eso, se hará, pero hoy lo que nos ocupa son estos seis partidos de clasificación», comentó.

Los partidos que le restan a Perú en las eliminatorias le enfrentarán a Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay.

«Estoy convencido de que se puede clasificar, que no es una situación extraña para los jugadores, tengo ventaja importante porque fui jugador de selección, conozco a los jugadores, tuve dos maestrías en cuerpos técnicos distintos, los jugadores reaccionaron en dos procesos anteriores y lo pueden hacer nuevamente», consideró.

Acerca de una posible convocatoria del ariete Paolo Guerrero, de 41 años, aseveró que tuvo la posibilidad de hablar con él y recordó que «está jugando el torneo más importante de la Conmebol, que es la Libertadores», por lo que está «competitivo».

«Cuento con él porque representa mucho para el grupo, para los compañeros, para los rivales y está peleando un paso importante en Copa Libertadores. Él se merece una mejor foto, así que está convencido de que todavía se puede. La recepción de jugadores es lo que me deja más tranquilo y me pone feliz porque quiere decir que no nos equivocamos en la decisión», subrayó.

Acerca del estilo de juego con una línea de tres o cuatro defensas, recordó que, actualmente, cuenta con «tres centrales menos, por lo menos para el primer partido», puesto que Miguel Araujo y Carlos Zambrano están suspendidos y Alexander Callens «está con tema de salud».

Sin embargo, destacó que a «Perú le sienta muy bien la línea de cuatro (defensores) y eso no quiere decir que no se vuelva a jugar con línea de tres».

«Es momento de tomar riesgos, tomar iniciativa, sin desmerecer lo que se hizo antes», apostilló.

También indicó que su idea como seleccionador «es que en cada convocatoria estén los mejores sin importar la edad y también sumar chicos (jóvenes) que veamos con buen presente y buena proyección».

«Nos toca afrontar el tercer tercio de las eliminatorias. Yo creo que, en Perú, cuando están todos, esa conexión la llevan al campo de juego. Recurrimos a la experiencia, la cantidad de partidos que tienen encima, a la sed de revancha que tienen y al convencimiento que me demostraron», concluyó. EFE

gdl/pbc/cav

(foto)