Ibañez dice estar listo para jugar con Brasil bien sea como lateral o como zaguero

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Redacción Deportes, 9 jun (EFE). Roger Ibañez da Silva, jugador del Al-Ahli saudí, afirmó este martes que está listo para disputar el Mundial 2026 con la selección brasileña bien sea como defensa central, su posición natural, o como lateral derecho, lugar en el que el seleccionador, Carlo Ancelotti, lo viene probando.

«Independiente de que me toque jugar como lateral o como zaguero, estoy aquí para contribuir y dar lo mejor de mí», afirmó Ibañez, de 27 años, en una rueda de prensa que concedió en la concentración de la selección brasileña en Nueva Jersey.

Pese a que fue convocado para el Mundial como zaguero, en donde disputa el cargo con titulares ya consagrados como Marquinhos y Gabriel Magalhaes, Ibañez fue probado como lateral en el amistoso en que Brasil venció por 2-1 a Egipto el sábado pasado.

La posibilidad de ocupar la titularidad en la lateral derecha surgió tras la lesión sufrida por Wesley, que fue desconvocado por Ancelotti, ya que entre los convocados no hay ningún otro jugador que se desempeñe en esta posición y a que el entrenador italiano prefirió convocar a un centrocampista como sustituto del lesionado.

«Si voy a jugar como lateral o como zaguero eso no depende de mí, pero independiente de la posición, estoy listo para representar al país», insistió Ibañez al negarse a aclarar si se entrena como sustituto o como titular o en qué posición viene preparándose.

Además de afirmar que los periodistas querían saber mucho más de lo que él conocía, aseguró que dar una respuesta podía perjudicarlo.

El capitán del Al-Ahli afirmó que hasta ahora no tuvo una conversación larga y específica con Ancelotti sobre el asunto.

Aclaró que, en caso de que finalmente juegue como lateral, está listo para salir a apoyar el ataque si el seleccionador se lo pide, pese a considerarse un futbolista con características más defensivas.

Ibañez, por otro lado, reconoció que a la Canarinha «le molesta un poco» haber sufrido goles en sus últimos tres partidos, pese a que salió victorioso.

«Sí nos molesta un poco y estamos trabajando lo más fuerte posible para que eso no ocurra. Nos exigimos mucho por eso. Puede que encajemos goles, pero lo importante es saber cómo reaccionar después de un gol», afirmó.

Ibañez afirmó que el equipo se conoce mucho mejor y ha ganado mucha integración en las dos semanas en que viene preparándose para el Mundial, mucho más de lo conseguido en todos los amistosos que disputó en el último año.

«Llevamos juntos algún tiempo y cada vez nos comunicamos y nos integramos mejor, y eso es muy importante para el equipo. En estos días hemos trabajado fuerte y estamos listos para intentar alcanzar las expectativas que hemos creado», dijo.

Ibañez también fue evasivo al ser interrogado sobre si el regalo que preferiría Ancelotti en su cumpleaños, que festeja este miércoles, sería una total recuperación de Neymar o debutar con una victoria en el Mundial ante Marruecos. EFE

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