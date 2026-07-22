Iberdrola gana 4.340 millones hasta junio, un 22 % más, ante las plusvalías por México

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Madrid, 22 jul (EFE).- La empresa energética española Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 4.336,4 millones de euros en el primer semestre de este año, cerca de un 22 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, incluyendo las plusvalías de la venta del negocio en México a Cox.

El beneficio neto ajustado -que excluye los extraordinarios de la venta de las centrales térmicas mexicanas- aumentó un 8 %, a 3.565 millones, gracias a la mayor base de activos y al aumento de las tarifas en el negocio de redes, entre otros, según comunicó la empresa este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De acuerdo con la información remitida al mercado, el resultado bruto de explotación (ebitda) reportado por la segunda eléctrica del mundo y la primera de Europa por capitalización bursátil avanzó un 0,3 % interanual, hasta los 8.050 millones.

Incrementa sus inversiones

En este contexto, Iberdrola aceleró sus inversiones, que crecieron un 25 % hasta rozar los 7.000 millones, destinando más del 70 % de este esfuerzo a Reino Unido, Estados Unidos, y Brasil, mercados en los que sigue viendo importantes oportunidades de crecimiento.

El negocio de redes volvió a ser el principal destino. En concreto, las inversiones en esta área crecieron un 42 %, a unos 4.400 millones, equivalentes a aproximadamente dos tercios de la inversión total realizada en el semestre.

Como resultado, la base de activos regulados aumentó un 11 %, a casi 55.000 millones de euros, impulsada fundamentalmente por el crecimiento registrado en el Reino Unido (un 11 %), en Estados Unidos (un 12 % más) y en Brasil (un 18 % más).

Del total de activos regulados, 40.000 millones corresponden al negocio de distribución, con un incremento del 6 %, mientras que otros 15.000 millones al negocio de transporte, que avanzó un 30 % en los últimos doce meses.

La inversión en generación superó los 2.200 millones, de los que más de un 70 % se destinó a proyectos eólicos terrestres y marinos.

Reafirma sus previsiones para 2026

En cuanto a su posición financiera, la compañía mantiene ratios compatibles con la calificación crediticia BBB+ y una liquidez de 21.500 millones de euros, suficiente para cubrir alrededor de 22 meses de necesidades de financiación.

Respecto a la retribución al accionista, los dividendos correspondientes al ejercicio 2025 alcanzan los 4.500 millones de euros, un 12 % más. El dividendo total se sitúa en 0,685 euros por acción, de los que 0,427 euros por acción serán abonados el próximo lunes 27 de julio.

De cara al conjunto del ejercicio, Iberdrola reafirma sus previsiones para 2026 y espera alcanzar un crecimiento superior al 8 % en el beneficio neto ajustado.

A tenor de Iberdrola, esto le permitirá seguir capturando las oportunidades derivadas de un proceso de electrificación que se acelera en todos los mercados y que convierte a las redes eléctricas en una infraestructura esencial para el crecimiento económico. EFE

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