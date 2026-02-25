Iberdrola obtuvo beneficios netos récord de 6.290 millones de euros en 2025

El gigante energético español Iberdrola, presente en Brasil y México, anunció este miércoles unos beneficios netos récord de 6.290 millones de euros (7.426 millones de dólares) en 2025.

Este resultado es un 12% superior a la cifra de 2024 (5.610 millones de euros), que ya era un máximo.

Por su parte, su facturación aumentó menos del 2%, al pasar de 44.740 millones de euros en 2024 a 45.550 millones de euros el año pasado.

