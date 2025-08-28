Iberia aumenta a doce el número de vuelos semanales entre España y Puerto Rico

2 minutos

San Juan, 28 ago (EFE).- La aerolínea española Iberia anunció este jueves que incrementará a doce el número de vuelos semanales a partir de septiembre entre España y Puerto Rico.

«Es un orgullo para Iberia anunciar este nuevo incremento de capacidad con Puerto Rico, que está siendo una de las rutas que presenta un crecimiento más acelerado de la red de Iberia», aseveró en un comunicado Víctor Moneo, director Global de Ventas de la compañía aérea.

Desde septiembre, Iberia irá incrementando de forma gradual hasta abril el número de frecuencias entre Madrid y San Juan hasta alcanzar la docena, lo que supondrá la máxima cifra de vuelos que la aerolínea ha tenido en los más de 75 años que lleva operando esta ruta.

«Sin lugar a dudas, este mercado está en el foco de los europeos como uno de sus próximos destinos gracias a sus grandes atractivos turísticos, mientras que hemos visto cómo cada vez son más los puertorriqueños que deciden cruzar el Atlántico y visitar España y Europa», añadió Moneo.

Con este aumento, la capacidad de Iberia llegará a superar incluso los 650 asientos diarios entre ambos países: la ruta se seguirá operando con el A330-200 como hasta ahora, con capacidad para 288 pasajeros y utilizará el A321XLR, el avión más moderno del mercado.

Este equipo, de un solo pasillo y que ofrece una reducción de emisiones superior al 30 % respecto a los modelos de fuselaje ancho, cuenta con 188 asientos distribuidos en las cabinas Business y Turista.

La ruta de Iberia entre Puerto Rico y Europa arrancó 2025 con un vuelo diario y llegó a nueve frecuencias semanales desde junio, diez desde septiembre y once desde diciembre.

Con estos incrementos, ya contaba con la mayor capacidad registrada, con alrededor de 250.000 asientos entre San Juan y Madrid.

Los dos vuelos diarios de Iberia saldrán cada día de Madrid a las 12:35 y 15:50 hora local de España, mientras que el regreso saldrá de San Juan a las 18:10 y 21:25 hora local de Puerto Rico.

En este contexto, Iberia y la Oficina de Turismo de Puerto Rico firmaron un nuevo acuerdo que refuerza y actualiza una relación histórica de más de 76 años entre ambas entidades. EFE

ea/gad