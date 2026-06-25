Iberia cancela su vuelo entre Madrid y Caracas por el cierre del aeropuerto de Maiquetía

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Madrid, 25 jun (EFE).- Iberia ha cancelado el vuelo que tenía previsto salir de Madrid este jueves a las 13.40 con destino Caracas, por el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolivar, como consecuencia del terremoto en Venezuela, ha confirmado a EFE un portavoz de la compañía.

Otras operadoras de la ruta España-Caracas, como Air Europa y Plus Ultra, han dicho a EFE que todavía no disponen de información sobre la afectación a sus vuelos.

Iberia opera cuatro vuelos a la semana desde Madrid a Caracas, los lunes, jueves, viernes y domingos.

El vuelo cancelado de hoy jueves tenía previsto salir del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 13.40, llegar a Caracas a las 17.00 (hora local) y regresar a Madrid dos horas después, a las 19.00. EFE

lr/luc/cc