Iberia incrementará un 25 % su capacidad en Brasil durante el primer semestre de 2026

1 minuto

Madrid, 12 nov (EFE).- La aerolínea española Iberia incrementará un 25 % su capacidad en Brasil el primer semestre de 2026, cuando ofrecerá 72.000 asientos más que en igual periodo de 2025, hasta llegar a los 365.000.

Su presidente, Marco Sansavini, lo anunció durante la inauguración del Espacio Iberia en Sao Paulo, informó la compañía este miércoles en un comunicado.

El 80 % de este crecimiento responde a la incorporación de dos nuevos destinos, Recife y Fortaleza, que comenzarán a operar entre diciembre y enero próximos con tres frecuencias semanales cada uno, apunta Iberia. Esto supone duplicar los destinos con vuelo directo de dos a cuatro.

Además, estas rutas mantendrán su operación de forma continua, convirtiéndose en servicios anuales y no estacionales.

Por su parte, Sao Paulo mantiene dos frecuencias diarias y Río de Janeiro cinco semanales, con un incremento adicional de capacidad gracias a la incorporación, dentro de medio año, de un nuevo Airbus A350, con mayor número de plazas.

Iberia cerrará este año con más de 590.000 asientos ofrecidos en Brasil, un 27 % más que en 2025.

Brasil se convierte así en el país de mayor crecimiento dentro de la red de largo radio de Iberia, que subraya su compromiso con este mercado estratégico y con la conectividad en América Latina. EFE

