Iberia informa sobre un «incidente» en los datos de sus clientes, sin «uso fraudulento»

La aerolínea española Iberia informó el sábado de un «incidente de seguridad» que comprometió «la confidencialidad de ciertos datos» de sus clientes, pero señaló que por el momento «no hay ningún indicio de un uso fraudulento».

La empresa «detectó un incidente de seguridad que implica un acceso no autorizado a los sistemas de uno de nuestros proveedores de servicios, comprometiendo así la confidencialidad de determinados datos», lamentó en una carta enviada a clientes y obtenida por la AFP.

«Podrían haberse filtrado datos como: nombre y apellidos; correo electrónico; teléfono; o número de identificación de tarjeta de fidelización (Iberia Club)», añadió Iberia, sin especificar cuántas personas podrían estar afectadas.

«A la fecha de esta comunicación no tenemos constancia de que se haya materializado ningún uso fraudulento de estos datos», subrayó la empresa española, que afirmó haber informado a «las autoridades competentes».

La aerolínea también precisó que «en ningún caso se han visto comprometidos los datos de acceso a las cuentas de Iberia ni las contraseñas, ni han podido acceder a la información total de sus tarjetas bancarias que, por tanto, no son usables».

Aseguró haber activado sus «protocolos de ciberseguridad para mitigar los efectos de esta brecha y evitar que vuelva a producirse».

En agosto, el grupo aéreo Air France-KLM había informado que investigaba un «acceso fraudulento» a datos personales de algunos de sus clientes durante un incidente que no afectó la seguridad de los sistemas de la aerolínea.

