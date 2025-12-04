Iberoamérica frente al desafío cuántico: oportunidad estratégica para no quedar rezagada

Redacción América, 4 dic (EFE).- Iberoamérica encara un desafío ante el avance de la computación cuántica, pues según el informe El Estado de la Ciencia 2025 la región dispone de una ventana estratégica para sumarse a una revolución llamada a transformar la salud, la energía y la seguridad o puede quedar rezagada frente a las potencias que ya marcan el ritmo global.

El informe anual de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), que publican la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Unesco, advierte que la computación cuántica avanza rápidamente y transformará sectores clave como la investigación, las finanzas y la industria, aunque no llegue al público en forma de computadores domésticos.

En este escenario, los países iberoamericanos deben decidir si se incorporan a tiempo a la nueva ola tecnológica o permiten que se amplíe la brecha con el Norte Global. El informe urge a reforzar con rapidez las capacidades científicas, tecnológicas y de formación de talento para no quedar rezagados en una revolución que marcará la competitividad de las próximas décadas.

Herramienta para transformar la ciencia y el desarrollo

El dossier resalta que la computación cuántica no solo supone una mejora en velocidad de cálculo. Su impacto es estructural, ya que permite procesar información de formas imposibles para la informática clásica, abriendo la puerta a avances radicales.

Por ejemplo, en simulación de moléculas y materiales, acelerando el desarrollo de fármacos, baterías, superconductores y materiales avanzados; la optimización compleja, crucial para logística, transporte, uso eficiente de recursos y redes energéticas; criptografía y seguridad, tanto por la capacidad de vulnerar sistemas actuales como por la creación de sistemas cuánticos ultra seguros; y el impulso a la inteligencia artificial, que multiplicará su potencia al combinarse con procesadores cuánticos.

En el informe se advierte que esta revolución científica podría ser tan o más transformadora que la irrupción de internet, y que su impacto social dependerá de la capacidad de los países para integrarla a sus sistemas productivos y de investigación.

Oportunidades para Iberoamérica

El documento enfatiza que la región enfrenta tres desafíos clave. El primero, la formación y retención de talento especializado.

Se necesitan físicos, ingenieros, informáticos y matemáticos con capacitación cuántica avanzada. La región tiene potencial humano, pero requiere políticas que eviten la fuga de cerebros y multipliquen la oferta educativa.

Segundo, infraestructuras científicas y tecnológicas. La computación cuántica exige laboratorios especializados, acceso a dispositivos cuánticos, redes de comunicaciones seguras y supercomputación clásica complementaria.

Y, tercero, la cooperación regional y los marcos de gobernanza.

El informe plantea que ningún país iberoamericano puede avanzar solo, se requiere articular una estrategia regional, con cooperación Sur–Sur, redes compartidas, programas multilaterales y alianzas con la industria.

En ese sentido, el documento destaca que esta tecnología abrirá a la región oportunidades para la diversificación económica basada en tecnologías de frontera, el desarrollo de soluciones soberanas para sectores sensibles, la inclusión de jóvenes y mujeres en áreas STEM emergentes y el posicionamiento geopolítico en un campo aún en configuración.

La Unesco y la OEI advierten que esta es una ventana que no permanecerá abierta por mucho tiempo. Las tecnologías cuánticas avanzan aceleradamente y los países que no formen talento, no inviertan y no articulen estrategias pueden quedar relegados durante décadas.

En un momento en que el mundo celebra el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas (2025), el informe propone que Iberoamérica impulse una ‘Red Cuántica del Sur’, basada en colaboración, acceso equitativo al conocimiento y orientación al bien común.

El informe señala que la región tiene las capacidades, pero está en juego la decisión política y estratégica para evitar que la brecha cuántica se convierta en una nueva frontera de desigualdad tecnológica. EFE

