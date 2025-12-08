IBM adquiere la plataforma de datos Confluent por 11.000 millones de dólares

Nueva York, 8 dic (EFE).- La tecnológica IBM anunció este lunes que adquirirá la plataforma de transmisión de datos Confluent por 11.000 millones de dólares, con el fin de impulsar sus servicios de inteligencia artificial (IA).

Con la transacción, que está previsto que se cierre a mediados de 2026, IBM pagará 31 dólares en efectivo por acción por todos los títulos ordinarios de Confluent que se encuentran en circulación, según un comunicado.

La noticia disparó esta mañana las acciones de Confluent un 29 % en la bolsa de Wall Street, mientras que las de IBM subían un 0,9 %.

Según Arvind Krishna, presidente y director ejecutivo de IBM, el acuerdo permitirá a las empresas implementar IA generativa y agentes de IA de forma «más eficiente, al proporcionar comunicación y flujo de datos confiables entre entornos, aplicaciones y API».

La empresa también afirma que Confluent «sobresale» a la hora de preparar datos para la IA y se alía con la estrategia de nube híbrida e IA de IBM.

Además, IBM espera que la adquisición de Confluent acelere su crecimiento a largo plazo, impulse «fuertes sinergias de productos» en su cartera y agilice el crecimiento de sus ingresos.

Confluent cuenta con más de 6.500 clientes en industrias clave y mantiene alianzas con líderes tecnológicos como Anthropic, Amazon Web Services o Microsoft, de acuerdo con el comunicado. EFE

