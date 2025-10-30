ICAN critica a Trump por reanudar pruebas nucleares: «Así no se gana el Nobel de la Paz»

1 minuto

Ginebra, 30 oct (EFE).- La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) criticó este jueves al presidente estadounidense Donald Trump por reanudar las pruebas nucleares en su país tras 33 años de moratoria, y aseguró que ello le aleja de ganar el Nobel de la Paz, un premio que esta organización obtuvo en 2017.

«Esta no es la manera de ganar el Nobel de la Paz», aseguró la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke, en un comunicado donde subrayó que la decisión de Trump es «una escalada innecesaria e imprudente de la amenaza nuclear».

El anuncio del presidente estadounidense «olvida el continuo daño que las detonaciones nucleares han causado los últimos 80 años» y contradice anteriores declaraciones del propio Trump en las que había subrayado la necesidad de eliminar este armamento, recordó Parke.

La directora ejecutiva animó a Estados Unidos a «unirse a la mayoría de los países del mundo» en su apoyo al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

Trump afirmó que ha ordenado al Departamento de Guerra empezar a probar «inmediatamente» el arsenal nuclear estadounidense.

El anuncio de Trump se produce pocos días después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, dirigiera el 22 de octubre desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares. EFE

abc/jgb