ICE confirma que mantiene arrestada a francesa de 86 años a la que se le venció la visa

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 abr (EFE).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos confirmó este miércoles que tiene bajo custodia a una inmigrante francesa, de 86 años, detenida tras superar el permiso de estadía en el país de 90 días que le otorgaba el Programa de Exención de Visado.

Marie-Therese Helene Ross fue detenida el pasado 1 de abril, según informó ICE a EFE.

La agencia se refirió a la francesa como “una extranjera indocumentada”.

El caso ha llamado la atención por la edad de la mujer detenida en su residencia en la pequeña ciudad de Anniston, Alabama.

Uno de sus hijos declaró al periódico francés Ouest-France que el ICE no notificó a la familia sobre la detención de su madre y que solo se enteraron después de que funcionarios consulares franceses la visitaran.

La familia también llamó la atención porque la mujer fue esposada y llevada a un centro de detención de Luisiana.

Según el periódico The Guardian, la inmigrante se había mudado a EE.UU. para casarse con un antiguo enamorado con el que se había reencontrado y estaba esperando los trámites de residencia permanente.

ICE explicó que la última entrada de Ross al país tuvo lugar en junio de 2025 bajo el Programa de Exención de Visado, el cual le permitía permanecer en el país por un plazo de 90 días.

“Siete meses después, ella continúa ilegalmente en los Estados Unidos”, subrayan las autoridades.

ICE ha estado en el ojo del huracán por mantener arrestadas a personas de edad avanzada, así como a infantes, incluso recién nacidos, en condiciones que podrían poner su salud en riesgo.

En febrero pasado, una inmigrante cubana de 79 años, conocida como ‘la abuela’, fue liberada por las autoridades, tras pasar nueve meses detenida en una cárcel en Arizona, donde su salud física y mental se deterioró.

La liberación de la cubana se logró tras la intervención de la congresista Adelita Grijalva. EFE

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