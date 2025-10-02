The Swiss voice in the world since 1935
ICE detiene a más de 40 personas en Chicago durante operativo en vecindarios

Washington, 1 oct (EFE).- Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron este miércoles a más de 40 personas en el vecindario Bronzeville de Chicago, en un operativo de madrugada dentro de la campaña federal Midway Blitz.

Trabajadores de un refugio grabaron el momento en que siete vehículos de ICE sin identificación se detuvieron frente al inmueble y capturaron a cuatro migrantes que se encontraban en el lugar.

Durante la jornada, unos 300 agentes ingresaron a varios edificios de apartamentos acompañados por equipos tácticos armados. Testigos indicaron que algunas detenciones incluyeron a mujeres y jóvenes, conducidos con las manos atadas hasta vehículos oficiales. Las redadas se extendieron por varias manzanas desde las 5 de la mañana y terminaron pasado el mediodía.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que los arrestos se enfocaron en inmigrantes con antecedentes penales o con órdenes de deportación, sin publicar detalles específicos.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, criticó la operación y denunció la falta de coordinación con el Estado. Señaló que el Gobierno federal pidió el despliegue de 100 tropas en Chicago, lo que calificó de medida desproporcionada.

Las redadas provocaron protestas de organizaciones civiles y líderes locales, que acusan a la Administración del presidente Donald Trump de utilizar tácticas intimidatorias contra comunidades inmigrantes en la ciudad. EFE

dte/rrt

