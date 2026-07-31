ICE detiene en aeropuerto de EEUU a una excapitana de fútbol venezolana tras fin del TPS

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Miami (EE.UU.), 31 jul (EFE).- Las autoridades migratorias detuvieron en el aeropuerto de Fort Lauderdale (EE.UU.) a una excapitana de un equipo de fútbol universitario de Miami, quien tiene una solicitud de asilo vigente, tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.

El arresto de Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, que ocurre en medio del nuevo esfuerzo por detener a migrantes en aeropuertos y la expiración del TPS para venezolanos, haitianos y otras nacionalidades, desató una campaña de familiares y la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, quienes buscan liberarla del centro de detención de ICE en Pompano Beach.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron a Rodríguez Caglianone, de 28 años, cuando pasó el filtro de seguridad del aeropuerto de Fort Lauderdale para ir a ver la final del Mundial de Fútbol con sus amigos en Carolina del Norte, según ha relatado su familia.

La joven, quien se graduó de la St. Thomas University de Miami y era ahí capitán de fútbol, llegó de forma legal de Venezuela a Estados Unidos en 2017 con un visado de turista, después solicitó asilo y recibió en 2023 el TPS, aseguró Wasserman Schultz en una conferencia de prensa fuera del centro de detención en Pompano Beach.

Su aprehensión, señaló la legisladora, es consecuencia del fin del TPS que pidió el presidente Donald Trump y los crecientes arrestos de ICE en aeropuertos de migrantes con solicitudes de asilo pendientes, visas expiradas o ajustes de estatus migratorio en proceso, como reportaron medios y grupos civiles esta semana.

«En este momento, los agentes del ICE están invadiendo aeropuertos para atrapar a residentes respetuosos de la ley como Claudia, trastocando vidas, desperdiciando el dinero de los contribuyentes y traicionando los valores de Estados Unidos», declaró Wasserman Schultz.

Su familia denuncia que primero llevaron a la joven al centro de detención de ICE en Miramar, en la zona metropolitana de Miami, y después a Pompano Beach, y ha habido periodos en los que no pueden comunicarse con ella.

En este contexto, ha comenzado una petición de ayuda en GoFundMe, en la que han recaudado fondos para contratar a un abogado de inmigración en Miami.

«Claudia es una persona trabajadora, noble y de gran corazón. Para mí y para todos los que la conocemos, significa muchísimo. Ver a alguien que amas atravesar una situación tan difícil es desgarrador», escribió su prima Ruth Lares-Caglianone en la plataforma.

El hecho ocurre en medio de los arrestos récord de migrantes en Estados Unidos, con más de 43.000 detenidos por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB, en inglés) en junio pasado, la cifra más alta desde el comienzo de la segunda gestión de Trump. EFE

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