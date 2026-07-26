ICE prepara operativo para deportar a migrantes haitianos tras fin del TPS, según CBS

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Washington, 26 jul (EFE).- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara un operativo para aumentar los arrestos y las deportaciones de migrantes haitianos una vez que pierdan la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS), informó este domingo la cadena CBS, que cita documentos internos y dos fuentes de la agencia.

Según el reporte, del que también informó Fox News, los planes contemplan realizar detenciones en Ohio, donde residen importantes comunidades haitianas, incluidas las de la ciudad de Springfield, y trasladar rápidamente a los detenidos en vuelos de deportación hacia Haití, un país que atraviesa una profunda inestabilidad política y social y que sufre los niveles más altos de crimen violento del continente, según datos del Banco Mundial.

La operación se produciría cuando más de 300.000 haitianos están a punto de perder el TPS, un programa humanitario que les ha permitido vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El mes pasado, el Tribunal Supremo dio luz verde al Gobierno del presidente Donald Trump para poner fin a esa protección para ciudadanos de Haití y Siria, una decisión que comenzará a surtir efecto en los tribunales inferiores esta semana.

De acuerdo con CBS, quienes pierdan el TPS dejarán de tener autorización para trabajar y podrán ser arrestados por ICE para iniciar su proceso de deportación, aunque quienes no tengan una orden previa de expulsión conservan, por regla general, el derecho a comparecer ante un juez de inmigración antes de ser expulsados del país.

La Administración Trump ha convertido el aumento de las deportaciones en uno de los ejes de su política migratoria desde su regreso a la Casa Blanca, con un incremento de los operativos de ICE y de las detenciones de inmigrantes en todo el país.

Springfield, en el estado de Ohio, se convirtió durante la campaña presidencial de 2024 en uno de los focos del debate migratorio después de que Trump difundiera afirmaciones falsas de que inmigrantes haitianos se comían las mascotas de los residentes, una acusación que fue ampliamente desmentida pero que desencadenó una oleada de ataques y amenazas contra esa comunidad.

El TPS es un programa humanitario que permite a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis extraordinarias residir y trabajar temporalmente en EE.UU.

Al inicio del segundo mandato de Trump, cerca de 1,3 millones de personas de 17 países estaban amparadas por este beneficio.

Desde entonces, su Gobierno ha puesto fin o ha intentado eliminar el TPS para 13 de esos países, una medida que podría afectar a cerca de un millón de beneficiarios.

En junio, el Tribunal Supremo permitió a la Administración avanzar con la revocación del TPS para unos 330.000 haitianos y unos 6.000 sirios, mientras continúan las disputas judiciales sobre otras designaciones. EFE

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