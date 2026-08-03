Identificación de las víctimas de avioneta estrellada en Perú estará completa en tres días

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Lima, 3 ago (EFE).- La identificación de los cuerpos de las 13 víctimas del accidente de la avioneta estrellada el sábado en Nazca (Perú), entre las que había once turistas de España, Italia y Alemania, estará completa en tres días debido a la complejidad del caso, indicaron este lunes las autoridades competentes.

Las víctimas de españolas, alemanas y peruanas ya han sido identificados, añadió el director nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Rubén Brizuela, a la emisora RPP.

Sin embargo, en el caso de los turistas italianos es necesario hacer una «integración homológica» de los restos en un laboratorio ubicado en otra ciudad, lo que requiere un plazo de entre dos a tres días, explicó Brizuela.

Los restos de los fallecidos -ellos siete italianos, dos españoles y dos alemanes, así como del piloto y copiloto peruanos,-están individualizados y permanecen en la sede de Medicina Legal del Ministerio Público en la ciudad de Ica, la más cercana a la zona del accidente ocurrido el sábado último.

Al trabajo de identificación de los restos en Ica se han sumado ocho especialistas forenses de Lima y los consulados de Italia, España y Alemania han enfiado información dental de las víctimas para completar ese trámite.

Tras el suceso, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, publicó un mensaje de condolencia en la red social X. «En nombre del Gobierno italiano y en el mío propio, expreso mi más sentido pésame a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor», expresó Meloni.

Los medios italianos publicaron que los fallecidos de este país eran miembros de dos familias amigas de la ciudad de Monza (norte) que viajaban juntas con frecuencia.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España desaconseja los sobrevuelos de las Líneas de Nazca, en sus recomendaciones de viaje a sus ciudadanos. «Las avionetas no cumplen con requisitos de mantenimiento y seguridad equivalentes a los españoles», añade.

El accidente se produjo el sábado en torno a las 13.00 hora local (18.00 GMT) a dos kilómetros aproximadamente del aeródromo de Nazca, después de que la avioneta, de la compañía Aerodiana, hubiese despegado al mediodía del aeropuerto de Pisco, en la región de Ica, con el objetivo de sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú explicó que, cuando la nave, una Cessna Gran Caravan C-208 con capacidad para 12 pasajeros, sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca, tras lo cual se perdió todo contacto radial.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ordenó el domingo la suspensión temporal de operaciones de la empresa Aerodiana, como medida preventiva hasta que concluyan las investigaciones para verificar el cumplimiento de toda la normativa del sector.

A su vez, dos investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA) están recopilando evidencas y realizando entrevistas y registros para continuar la investigación, agregó el Ministerio en un comunicado. EFE

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