Identificada una ucraniana que no actuó sola como sospechosa de la explosión en Mónaco

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París, 3 jul (EFE).- Una mujer ucraniana de 39 años llamada Anastasiia Berezovska ha sido identificada como la presunta autora material de la explosión que tuvo lugar el pasado 29 de junio en Mónaco y que dejó tres heridos, según confirmó este viernes la Fiscalía, si bien los investigadores consideran que no actuó sola.

La mujer es morena, lleva un tatuaje «posiblemente de una serpiente», y efectuó «varios reconocimientos» de la zona donde se produjo el atentado en los días previos, en ocasiones «disfrazada de hombre», según explicó este viernes en una comparecencia de prensa el fiscal adjunto del tribunal de Mónaco, Morgan Raymon.

A la sospechosa se la busca por delitos de intento de asesinato, colocación de explosivos con intención delictiva en la vía pública y asociación ilícita, según la alerta roja emitida por Interpol.

Raymon detalló que los hechos llevan a pensar que «no actuó sola» y explicó que dos personas de sexo masculino fueron detenidas el miércoles, aunque las investigaciones no arrojaron por el momento pruebas de que estos participaran de manera activa, por lo que los arrestos fueron levantados.

En cuanto a la explosión, fue desencadenada en la noche del 29 de junio a la entrada del edificio del lugar de los hechos (entre el bulevar de Italia y la calle del reverendo padre Louis Frolla) y se activó mediante un dispositivo de control a distancia.

Uno de los tres heridos que causó la explosión es, según informaciones divulgadas por la prensa local, Vadim Ermolaev, un oligarca de origen ucraniano residente en el pequeño estado mediterráneo desde 2021.

El magnate, de 58 años, construyó su fortuna inicialmente en el negocio inmobiliario, aunque luego se diversificó a otros sectores.

Había sido objeto de sanciones dictadas por las autoridades ucranianas, que le reprochaban haber continuado haciendo negocios tras la ocupación por Rusia de Ucrania en 2014 y en connivencia con Moscú.

La lista de heridos por la explosión la completan un adolescente y una mujer que se encuentra en estado aún muy grave y a la que hubo que practicarle una amputación de piernas, de acuerdo a la prensa local.

La Fiscalía había descartado ya la pista terrorista al día siguiente de la explosión.

Fuentes de la investigación consultadas por el canal francés de televisión BFM sitúan en Alemania la búsqueda de Anastasiia Berezovska. EFE

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