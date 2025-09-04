Identificados 8 de los fallecidos en Lisboa: 5 portugueses, dos surcoreanos y un suizo
Lisboa, 4 sep (EFE).- Las autoridades de Portugal concluyeron este jueves la identificación de ocho de los 16 muertos en el accidente este miércoles del funicular de Gloria, en el centro de Lisboa, de los que cinco son portugueses, dos son surcoreanos y uno es suizo.
La Fiscalía del país informó en un comunicado de que siguen los trabajos para identificar al resto de fallecidos. EFE
